به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدعلی سید ابریشمی گفت: شهرک هایی را که 70 درصد واحدهای صنعتی در ان راه اندازی شده است ، به واحدهای مستقر در خود شهرکها واگذار می کنیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: واحدهای صنعتی می توانند با تشکیل هیات امنا ، شهرک را اداره کنند و دولت هیچ گونه نقشی در اداره شهرک نخواهد داشت.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، خاطر نشان کرد: با ایجاد شهرکهای صنعتی و زیرساخت های مناسب، باید سرمایه گذاران را به سمت شهرکهای صنعتی ترغیب کنیم و برای ساماندهی 200 شهرک صنعتی مصوب در دولتهای قبل اقدامات موثرتری صورت گیرد.

سید ابریشمی با بیان اینکه کل مساحت واگذار شده در شهرک های صنعتی 29 هزار هکتار است، تصریح کرد: بیش از60 هزار واحد صنعتی در شهرکهای صنعتی مستقر شده که برای 650هزار نفر اشتغال ایجاد کرده اند.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: در کل کشور 931 شهرک و ناحیه صنعتی وجود دارد که مجموع مساحت آن ها 124 هزار هکتار است.

وی ادامه داد: تلاش می کنیم صنعتگران داوطلبانه در شهرک های صنعتی استقرار یابند و از حداکثر امکانات در آن بهره‌مند شوند.