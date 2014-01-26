قطعات سرامیکی متخلخل با قابلیت عبور گاز و مایعات ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا آقایی مجری این طرح گفت: این قطعات سرامیکی در حوزه کشاورزی، فیلتر سرامیکی برای تصفیه آب و تزریق گاز در مایعات به صورت همگن کاربرد دارد.

وی درخصوص نحوه عملکرد قطعات سرامیکی متخلخل با قابلیت عبور گاز و مایعات، افزود: دستگاه در عمق یک متری خاک دفن شده سپس ازانتهای لوله مکش اعمال می شود که خلا اعمال شده با توجه به تخلخل کلاهک باعث جذب رطوبت موجود در خاک می شود.

پژوهشگر پژوهشگاه موادو انرژی با بیان اینکه عصاره به دست آمده از خاک جمع آوری و برای آنالیز به آزمایشگاه فرستاده می شود، اظهار داشت: با استفاده از نتایج آنالیز مقدار و نوع کود با توجه نیاز گیاهان تعیین می شود.

آقایی اعلام کرد: از این قطعات سرامیکی برای تصفیه آب به عنوان فیلتر سرامیکی و تزریق گاز به صورت ذرات ریز داخل مایعات نیز می توان از آن استفاده کرد.