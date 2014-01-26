11 مدرسه خیر ساز در اردبیل کلنگ زنی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قرآن نویس ظهر یکشنبه در جلسه مجمع خیرین مدرسه ساز تصریح کرد: علاوه بر این 9 مدرسه خیر ساز نیز از ابتدای سال جاری به بهره برداری رسیده است.

وی با بیان اینکه ساخت مدارس با توجه به نیاز شهرستانها دنبال می شود، اضافه کرد: ضروری است فرمانداران نیاز ساخت و ساز خود را طرح کرده و در برنامه ریزی ها مشارکت فعال داشته باشند.

قرآن نویس از احداث بزرگترین مجمتع آموزشی در استان خبر داد و افزود: این مجتمع در خیابان صیاد شیرازی احداث می شود.

جشنواره خیرین مدرسه ساز در اردبیل برگزار می شود

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان از برگزاری 16 امین دوره جشنواره خیرین مدرسه ساز استان خبر داد و افزود: در این جشنواره نیاز فضاهای آموزشی شهرستانها مطالعه خواهد شد.

به گفته قرآن نویس خیرین مدرسه ساز اردبیل تاکنون 203 میلیارد تومان تعهد احداث مدرسه در قالب هزار و 295 کلاس درس را پذیرفته اند.

وی افزود: تاکنون 106 مدرسه در اردبیل و سرعین، 9 مدرسه در بیله سوار، 23 مدرسه در پارس آباد، 22 مدرسه در خلخال، 17 مدرسه در کوثر، 46 مدرسه در مشگین شهر، 36 مدرسه در نمین، 13 مدرسه در نیر و چهار مدرسه در گرمی احداث شده است.