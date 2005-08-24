بیمه های دولتی سهم خود را در بازار به سرعت از دست می دهند

به گزارش خبرنگاراقتصادی "مهر" محمد آسوده با بیان این مطلب تاکید کرد: حق بیمه‌های بازار بیمه درکشور طی سال ۱۳۸۲ حدود یک هزارو ۲۷۴ میلیارد تومان بوده که این رقم در سال گذشته با ۳۵ درصد رشد به حدود ۱۷۳۱میلیارد تومان رسید

وی سود ویژه بیمه ایران را در سال ۸۲، حدود ۳۲ میلیارد تومان و در سال ۸۳،بیش از ۶۶ میلیارد تومان عنوان کرد ه وافزود: بیشترین سرمایه‌گذاری‌ها ناشی از خرید و فروش سهام و سود سهام این درآمدها بوده است. ارزش سهام عرضه شده در بورس ۱۵۱ میلیارد تومان در پایان سال ۸۲ بوده که به ۲۴۴ میلیارد تومان در پایان سال ۸۳ بالغ شده است در عین حال ارزش دارایی‌های بیمه ایران که به صورت اوراق سهام در بازار بورس عرضه شده بود ۳۴۹ میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: حق بیمه های مستقیم بیمه ایران از ۶۹۷ میلیارد تومان در سال ۸۲ با ۳۴ درصد رشد به ۹۳۰ میلیارد تومان در سال ۸۳ رسید همچنین سهم بیمه ایران درتولید بازار در سال گذشته با یک درصد کاهش به ۵۳ درصد نزول کرد.

وی ادامه داد: دلیل این کاهش فعالیت بخش خصوصی است که طی سال گذشته حدود ۱۰ درصد بازار را به خود اختصاص دادند وپیش بینی می شود امسال نیز به دلیل گسترش فعالیت این بخش بین یک تا دو درصد دیگر از سهم بیمه ایران درتولید بازار کاسته خواهد شد.

آسوده گفت: بیمه ایران در سال ۸۳ در رشته بیمه هواپیما ۷۵ درصد سهم بازار، در رشته بیمه‌های مهندسی ۶۲ درصد سهم بازار، در بیمه شخص ثالث ۵۷ درصد سهم بازار، در بیمه آتش‌سوزی ۵۱ درصد سهم بازار و بیمه باربری سهم بازار را به خود اختصاص داده و در عین حال سهم بیمه ایران در بازار در رشته بیمه زندگی ۵۷ درصد بوده و در بیمه درمان نیز ۴۳ درصد از خدمات را ارائه کرده است.

وی تعداد بیمه‌نامه‌های بیمه ایران را در سال ۸۲، هفت میلیون و ۷۲۵ هزار بیمه‌نامه عنوان کرد که در سال ۸۳ به هشت میلیون و ۴۱۵ هزار عدد افزایش یافته است. از این رقم دو میلیون و ۶۰۰ هزار بیمه‌ شخص ثالث صادر شده است.

آسوده به سهم بیمه ایران در تولید حق بیمه در کشور اشاره کرد و افزود: حق بیمه شخص ثالث با ۴۰۰ میلیارد تومان سهم ۴۳ درصدی از تولید را به خود اختصاص داد. ۱۳ درصد در بدنه خودرو نیز اضافه می‌شود در عین حال ۵۶ درصد از حق بیمه‌ها در رشته خودرو تولید شده است. بیمه‌نامه آتش‌سوزی نیز هفت درصد از تولید و بیمه‌نامه‌های باربری نیز پنج درصد از تولید را تشکیل داده است.

وی با بیان اینکه ۹۰ درصد مجموع حقوق صاحبان سهام و ذخایر مالی از سرمایه‌گذاری ناشی می‌شود، تاکید کرد: در سال ۸۳ سود حاصل از سرمایه‌گذاری که به قیمت دفتری محاسبه شده است ۶۹ میلیارد تومان بوده است در عین حال سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت بیمه ایران ۲۴۵ میلیارد تومان در داخل بورس و ۹۲ میلیارد تومان سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت است.

آسوده افزود: سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت حدود ۳۷۸ میلیارد تومان بوده است و ۳۷۵ میلیارد تومان نیز درمجموع سپرده‌های بانکی کوتاه ‌مدت و بلندمدت محاسبه شده با این تفاصیل مجموع سرمایه‌ گذاری‌های بیمه ایران ۷۱۷ میلیارد تومان خواهد شد.

وی از ارزش حق بیمه اتکایی اجباری در حدود ۲۴۴ میلیارد تومان سخن گفت و افزود: رقم کل بیمه اتکایی واگذار شده ۲۶۶ میلیارد تومان بوده که ۲۲ میلیارد تومان باقیمانده واگذاری غیراجباری محسوب می‌شود این واگذاری‌ها در رشته‌هایی همچون هواپیما، نفت، انرژی یا آتش‌سوزی بوده است.

به گفته آسوده خسارت‌های پرداخت شده بدون معوق این شرکت طی سال ۱۳۸۳ حدود ۴۱۴ میلیارد تومان و در سال ۸۳ حدود ۵۳۲ میلیارد تومان بوده که از رشدی معادل ۲۹ درصد برخوردار بوده است. همچنین کل حق بیمه‌های بیمه ایران در سال ۸۲ و ۸۳ به ترتیب ۵۷ و ۶۵ درصد از تولید بیمه‌های مستقیم بوده که از سوی چهار هزار نماینده سراسر کشور تولید شده است.

وی در ادامه ضریب خسارت بیمه ایران را با احتساب خسارت‌های معوق در پایان سال ۸۳، ۵۳۲ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود:« ۱۷۲ میلیارد تومان خسارت معوق محاسبه شده که با احتساب این رقم ۷۳ درصد رشد در خسارت‌های پرداختی ایجاد شده است که نسبت به سال رشد سال ۸۲ یک درصد کاهش یافته است.

آسوده ضریب خسارت مورد توجه جامعه را مربوط به شخص ثالث مطرح و خاطرنشان کرد:ضریب خسارت بیمه شخص ثالث در سال ۸۲، ۱۰۸ درصد و در سال ۸۳، ۱۰۰ درصد بوده که با کاهش هشت درصدی مواجه بوده است این کاهش به خاطر تغییر در نرخ‌های بیمه‌ای بوده است.

وی درخصوص ادغام شرکت های بیمه تصریح کرد: در این زمینه برنامه‌ریزی در جریان نبوده و تنها بر اساس ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴، خصوصی سازی صورت خواهد گرفت. اگر قرار است بانک‌ها و بیمه‌های دولتی خصوصی شوند پیشنهاد می‌شود که سهام متعلق به آنها باشد ولی نظارت و کنترل به عهده دولت قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اگردرصورت دولتی باقی ماندن بیمه ها بروکراسی وقوانین محدود کننده حذف نشوند شرکت های خصوصی به سرعت سهم خود را دربازار افزایش داده وشرکت های دولتی قادربه رقابت با آنها نیستند.

مدیرعامل بیمه ایران درپایان،گفت: با مذاکرات صورت گرفته با بنیاد شهید ۵۰۰ هزار نفرازخانواده شهدا تحت پوشش تکمیلی درمان این شرکت قرار می گیرند که ازاین تعداد تا کنون برای ۳۵۰ هزار نفراین طرح اجرا شده و همچنین مذاکرات برای اجرای این طرح با بنیاد جانبازان ومستضعفان نیز صورت گرفته است.