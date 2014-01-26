بررسي راهکارهاي حمايت از بازار در کميسيون فرعي شوراي بورس

به گزارش خبرگزاری مهر، انتشار اوراق اختیار فروش تبعی، انتشار اسناد خزانه اسلامی، تامین مالی طرح های ساختمانی با استفاده از نهادهایی مانند صندوق‌های زمین و ساختمان، هماهنگی سازمان با سهامداران عمده برای حمایت از بازار و تقویت بازار اولیه و کم کردن تمرکز بر بازار ثانویه در این نشست مطرح و مقرر شد در دستور کار قرار گیرد.

اعضای کمیسیون فرعی شورای عالی بورس در این جلسه، نوسان را جزء ذات بازار بورس دانستند و با اشاره به اینکه بازار از نقدشوندگی و عملکرد مناسبی در بلندمدت برخوردار بوده است و جای هیچگونه نگرانی درخصوص بورس وجود ندارد، به سهامداران حقیقی توصیه کردند بر اساس تحلیل و به دور از هرگونه شتابزدگی، تصمیم گیری کنند.