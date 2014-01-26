نحوه داوری بخش سینمای اخلاق جشنواره «فیلم 100» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی طباطبایی نژاد از بررسی آثار فیلمسازان جوان در حوزه اخلاق در بخش های بهترین كارگردانی، فیلمنامه نویسی و بازیگری خبر داد و گفت: داوری بخش سینمای اخلاق به صورت جمعی اتفاق می افتد به این معنی که آرای بیش از 50 كارشناس بررسی شده و بر اساس فراوانی آرا، برگزیدگان مشخص خواهند شد.

مدیرعامل مركز گسترش سینمای مستند و تجربی در توضیح بیشتر بیان کرد: بررسی آثار این دسته از فیلمسازان به این دلیل اتفاق می افتد كه هم تشویقی برای تولیدات سینمای اخلاق‌گرا محسوب شود و همچنین این انتخاب در راستای توجه، اهمیت و تقدیر نسل جوان فیلمسازان به عنوان آینده‌سازان سینما صورت می‌گیرد.

