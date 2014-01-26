علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: در بین برترین های سال جاری دو و میدانی کشور که دی ماه از سوی فدراسیون دو و میدانی اعلام شد خوشبختانه شاهد حضور چهار نماینده قم در جمع چهره های شاخص کشور بودیم.

وی افزود: محمدمحسن ربیان، میلادی دریساوی، محمدحسین اسکندری و محمد سبب کار دو و میدانی کارانی هستند که نام قم را در بین استان های موفق دو و میدانی کشور بلندآوازه کرده اند و امیدواریم که همچنان روند موفقیت های آنها ادامه داشته باشد.

دبیر هیئت دو و میدانی استان قم در ادامه عنوان داشت: محمدمحسن ربانی در بین برترین های رشته دو و میدانی کشور در سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی موفق به کسب عنوان نخست شد تا همچنان چهره شاخص و برتر پرش با نیزه ایران باشد.

وی یادآور شد: میلاد دریساوی نیز که از جمله جوانان آینده دار و توانمند دو و میدانی استان قم و کشورمان در ماده پرش طول محسوب می شود توانست در این رشته همچون ربانی عنوان نخست و برترین دو و میدانی کشور را به خود اختصاص بدهد.

رضایی خاطرنشان کرد: همچنین محمدحسین اسکندری قهرمان ارزنده و خوشنام پرتاب وزنه استان قم که در سال 90 توانست عنوان قهرمانی پرتاب وزنه جام فجر را به خود اختصاص بدهد و رکورددار این ماده در مسابقات داخل سالن آن سال لقب بگیرد و البته جواز حضور در مسابقات دو و میدانی داخل سالن آسیا در چین را به دست بیاورد در مکان چهارم رشته خود ایستاده و همین عنوان را محمد سبب کار در دهگانه از آن خود کرده است.

وی در ادامه به اعزام تیمی متشکل از چهره های شاخص دو و میدانی قم به پیکارهای دو و میدانی جام فجر و انتخابی مسابقات داخل سالن آسیا اشاره کرد و بیان داشت: تیمی با حضور هفت دو و میدانی کار توانمن قمی در این رقابت ها با رقبا پیکار کردند.

دبیر هیئت دو و میدانی استان قم ابراز داشت: محمدمحسن ربانی، میلاد دریساوی، رضا ملک پور، محمد سبب کار، محمدرضا فریدی، رضا ذاکری، مهدی هاشمی خواه نفراتی هستند که در ترکیب تیم مردان قم در این رقابت ها به مصاف حریفان رفتند، ضمن اینکه خانم شهناز جعفری نیز به واسطه قرار گرفتن در بین 10 دو و میدانی کار برتر زن کشور در سال 92 در ترکیب تیم منتخب بانوان کشور در این رقابت ها با حریفان مسابقه داد.