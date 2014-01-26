برنامه‌ های دهه فجر اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان گیلان تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جامعلی پور پیش از ظهر یکشنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: مسابقه کتابخوانی افق‌ های آرمانی، اکران اختصاصی فیلم " تنهای تنهای تنها " باحضور کارگردان و نقد فیلم و برگزاری مسابقه دوی صد متر مدارس دخترانه مقطع متوسطه شهر رشت از جمله این برنامه هاست.

وی اظهارداشت: از دیگر برنامه ها می توان به اجرای نمایش فیلم جشنواره عمار در مدارس، برپایی نمایشگاه‌های "مدرسه انقلاب"، دیدار با خانواده شهدای دانش‌آموز، برپایی خیمه‌ های معرفت با موضوع روشنگری پیرامون انقلاب اسلامی و اردوی زیارتی حرم حضرت معصومه (س) با عنوان " تا حریم دختر آب و آینه" را نام برد.

رئیس اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان گیلان گفت: دیدار اعضای جنبش دانش‌آموزی با ائمه جمعه، فرمانداران و مسئولان در قالب طرح نون و پنیر و صحبت، میثاق با شهدای دانش‌آموز و برپایی مراسم در 16 گلزار شهدای سراسر استان از برنامه های این اتحادیه در دهه فجر است.

وی ادامه داد: حضور دانش‌ آموزان عضو اتحادیه در نماز با شکوه جمعه 18 بهمن ماه جاری، حضور پرشور و حماسه آفرین در راهپیمایی 22 بهمن ماه از دیگر برنامه های این تشکل در دهه مبارک فجر است.