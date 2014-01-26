دزفول به ایستگاه سنجش آلودگی هوا مجهز می شود/ دبستان معلم دزفول نخستین مدرسه محیط زیست خوزستان

فرهاد قلی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: شهرستان دزفول با داشتن شرایط آب و هوایی مساعدتر نسبت به دیگر شهرهای استان و حتی بسیاری از استانهای کشور از نظر میزان آلایندگی های محیطی نیز در شرایط خوبی به سر می برد به گونه ای که می توان گفت با توجه به آمارهای ثبت شده در دو سال گذشته این شهرستان در 90 درصد روزهای سال از شرایط مناسبی از لحاظ میزان آلایندگی برخوردار بوده است.



وی افزود: در هفته هوای پاک همزمان و همگام با سراسر کشور در این شهرستان نیز برنامه های متنوعی در راه کاهش آلودگی هوا برداشته شد تا بتوان از این طریق بیش از گذشته به کاهش درصد آلایندگی دزفول کمک کنیم.



رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول عنوان کرد: از جمله اقدامات صورت گرفته در این هفته می توان به تعطیلی یک واحد آلاینده محیط زیست در این شهرستان، اجرای طرح جامع کاهش و کنترل آلودگی های هوا و کاشت دو هزار اصله نهال در بخش سردشت این شهرستان اشاره کرد.



قلی نژاد اظهار کرد: از جمله مواردی که سبب ایجاد آلودگی در این شهرستان می شود، تردد خوردروهای سنگین، آتش سوزی کاه و کلش مزارع و پدیده ریزگردها است که با اجرای طرح کمربند سبز در سطح شهرستان دزفول می توان از اثرات ناشی از این آلاینده ها کم کرد.



وی همچنین از معرفی دبستان معلم شهرستان دزفول به عنوان نخستین مدرسه محیط زیست استان خبر داد و گفت: این اقدام با همکاری اداره آموزش و پرورش این شهرستان صورت گرفته و 200 نفر با عنوان محیط یار فعالیت خود را در سطح این شهرستان آغاز کرده اند که تا پایان سال تعداد آنها به چهار هزار نفر افزایش خواهد یافت.



رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول اظهار امیدواری کرد در سال تحصیلی آینده این آموزشهای زیست محیطی در سطح کلیه مدارس ابتدایی دزفول و شهرهای تابعه آن نیز به اجرا درآید.











