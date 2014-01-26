اجری سه ایستگاه پمپاژ آب در پلدختر/ اختصاص 4 میلیارد به ایستگاه "واشیان"

به گزارش خبرنگار مهر، علی بیرانوند صبح یک شنبه در حاشیه جلسه شورای فنی لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون سه ایستگاه پمپاژ در شهرستان پلدختر در دست احداث است.

وی این ایستگاههای پمپاژ را شامل ایستگاه پمپاژ "واشیان"، "جایدر" و "چم مهر" دانست.

معاون فنی شرکت آب منطقه ای استان لرستان با اشاره به روند احداث ایستگاه پمپاژ واشیان عنوان کرد: این ایستگاه پمپاژ به دلیل کمبود اعتبارات از سال 90 نیمه تعطیل است و کار به کندی در آن در حال انجام است.

بیرانوند با بیان اینکه تنها شبکه این ایستگاه پمپاژ آب باقی مانده است افزود: در این راستا به دنبال سفر استاندار لرستان به شهرستان پلدختر اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان طی سالجاری برای این پروژه اختصاص یافت.

وی بیان داشت: همچنین اختصاص سه میلیارد تومان اعتبار دیگر نیز برای تکمیل این ایستگاه پمپاژ طی سال آینده پیش بینی شده است.

معاون فنی شرکت آب منطقه ای استان لرستان همچنین با اشاره به ایستگاه پمپاژ جایدر ادامه داد: اعتبارات این ایستگاه نیز از محل اعتبارات ملی استانی شده است و عملیات اجرایی آن نیز در حال انجام است.

بیرانوند همچنین با اشاره به ایستگاه پمپاژ چم مهر نیز تصریح کرد: عملیات اجرایی این ایستگاه پمپاژ از سال 82 بر عهده شرکت آب منطقه ای گذاشته شده و تنها مشکل تامین برق دارد که به زودی برطرف می شود.

وی یادآور شد: مشکل تامین برق و تکمیل ایستگاه پمپاژ چم مهر تا 15 اسفند ماه سالجاری رفع و به بهره برداری می رسد.