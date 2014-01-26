به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «عاشق ها ایستاده می میرند» نام اولین ساخته شهرام مسلخی است که در بخش نگاه نو سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر حضور دارد.

این فیلم روایتی است متفاوت از سینمای جنگ که در آن گاهی دشمن ما از برادر به ما نزدیک‌تر می شود و بعید نیست اگر گاهی برادرمان از دشمن به ما دورتر شود...

در این فیلم اتفاقاتی سبب می شود که دو سرباز ایرانی و عراقی با هم دوست شوند. به این بهانه برای اولین بار گذری می‌کنیم بر تاثیرات جنگ روی زندگی دشمن.

سروش صحت، لعیا زنگنه، پوریا پورسرخ، شوان عطوف بازیگر شناخته‌شده عراقی از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند. همچنین یوسف صمدزاده تهیه کنندگی این فیلم را برعهده دارد.

مسلخی این فیلم را فیلمی با نگاهی متفاوت به جنگ ایران و عراق می داند و امیدوار است که نگاه متفاوت او به سینمای جنگ، برداشتی ضد جنگ نداشته باشد.

او «عاشق‌ها ایستاده می‌میرند» را یک برداشت آزاد از یک داستان واقعی می‌داند و امیدوار است این فیلم بتواند در سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر دیده شود.

از جمله عوامل فیلم سینمایی «عاشق‌ها ایستاده می‌میرند» عبارتند از تهیه‌کننده: یوسف صمد‌زاده، کارگردان: شهرام مسلخی، مدیر فیلمبرداری: محمدرضا سکوت، طراح صحنه و لباس: سعید آهنگرانی، طراح گریم: مجید باقربیگی، صدابردار: محمد حبیبی، مدیر تولید: محسن دانشور، بر نامه ریز: حمید همتی، منشی صحنه: سهیلا کاشفی، مدیر تدارکات: مهدی مجلل، دستیار کارگردان: نیشتیمان کریمی، گروه فیلمبرداری: امیر پرچمی، مهدی قاسمی، علی طالبی، یعقوب جهانپور، مهدی شاه‌بیگی، کمال صفوی، گروه صحنه و لباس: کیومرث محمد چناری، پیمان محمدصدق، سوسن نوروزی، اجرای گریم بانوان: سحر موسوی، دستیار صدا: نادر تاج‌آبادی، دستیار تدارکات: میثم نثاری.