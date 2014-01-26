به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر محمد حسين اميد در مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه تبریز گفت: این دانشگاه دارای پتانسیل های زیادی است و می تواند جزو 500 دانشگاه برتر دنیا قرار گیرد و ظرفیت این دانشگاه تبدیل شدن به یک دانشگاه بین المللی بیش از دانشگاه های دیگر است.

وی برگرداندن اختیارات به دانشگاه‌ها را از ضروریات و جزو الویت های وزارت علوم در دولت تدبیر و امید بیان کرد و گفت: در دوره های گذشته برخی اختیارات از دانشگاه ها گرفته شد بود ولی اکنون برنامه وزارت علوم تفویض اختیارات بیشتر به دانشگاه هاست.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم خود کفایی دانشگاه ها را از ضرورت های دیگر دانست و گفت: دولت با توجه به شرایط اقتصادی کشور توان تامین منابع مالی دانشگاه ها را به صورت کامل ندارد و دانشگاه ها باید به دنبال کسب درآمد و استقلال مالی باشند.

وی همچنین تقویت نهادهای مردمی و بنیاد های خیریۀ حمایتی از دانشگاه ها را از دیگر برنامه های وزرات علوم بیان کرد و از روسای دانشگاه ها خواست در این زمینه نیز اهتمام ویژه ای داشته باشند.

معاون اداری و مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یاد آور شد: شرایط مدیریتی آذربایجان شرقی برای همراهی دانشگاهیان و نخبگان استان مناسب است و با این جو، یقینا شرایطی در دانشگاه فراهم خواهد شد تا امید به آینده در بطن جامعه افزایش یابد.