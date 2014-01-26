  1. حوزه و دانشگاه
۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۰۷

معاون اداری مالی وزارت علوم:

تفویض اختیارات بیشتر به دانشگاه‌ها/ تقویت بنیادهای خیریۀ حمایتی

تفویض اختیارات بیشتر به دانشگاه‌ها/ تقویت بنیادهای خیریۀ حمایتی

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم گفت: در دوره های گذشته برخی اختیارات از دانشگاه ها گرفته شد بود ولی اکنون برنامه وزارت علوم تفویض اختیارات بیشتر به دانشگاه هاست.

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر محمد حسين اميد در مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه تبریز گفت: این دانشگاه دارای پتانسیل های زیادی است و می تواند جزو 500 دانشگاه برتر دنیا قرار گیرد و ظرفیت این دانشگاه تبدیل شدن به یک دانشگاه بین المللی بیش از دانشگاه های دیگر است.

وی برگرداندن اختیارات به دانشگاه‌ها را از ضروریات  و جزو الویت های وزارت علوم در دولت تدبیر و امید بیان کرد و گفت: در دوره های گذشته برخی اختیارات از دانشگاه ها گرفته شد بود ولی اکنون برنامه وزارت علوم تفویض اختیارات بیشتر به دانشگاه هاست.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم خود کفایی دانشگاه ها را از ضرورت های دیگر دانست و گفت: دولت با توجه به شرایط اقتصادی  کشور توان تامین منابع مالی دانشگاه ها را به صورت کامل ندارد و دانشگاه ها باید به دنبال کسب درآمد و استقلال مالی باشند.

وی همچنین تقویت نهادهای مردمی و بنیاد های خیریۀ حمایتی از دانشگاه ها را از دیگر برنامه های وزرات علوم بیان کرد و از روسای دانشگاه ها خواست در این زمینه نیز اهتمام ویژه ای داشته باشند.

معاون اداری و مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یاد آور شد: شرایط مدیریتی آذربایجان شرقی برای همراهی دانشگاهیان و نخبگان استان مناسب است و با این جو، یقینا شرایطی در دانشگاه فراهم خواهد شد تا  امید به آینده در بطن جامعه افزایش یابد.

کد مطلب 2221691

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