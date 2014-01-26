کشته و زخمی شدن 13 نظامی در سوئز/افزایش تلفات درگیری ها به 49 کشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، افراد مسلح به یک دستگاه اتوبوس حامل نیروهای ارتش مصر در استان سوئز در منطقه صحرای سینا را هدف قرار دادند. بر اثر این حمله که صبح امروز رخ داد، دستکم 2 نفر کشته و 11 نفر از نیروهای ارتش زخمی شدند.

افراد مسلح پس از انجام این عملیات از صحنه حادثه فرار کردند. یک ایست بازرسی نیروهای پلیس در شهر نصر صبح امروز هدف حمله طرفداران اخوان المسلمین قرار گرفت. این حمله با استفاده از کوکتل مولوتف به وقوع پیوست و منجر به آتش سوزی در این ایست بازرسی شد.

خبر دیگر اینکه نیروهای امنیتی مصر امروز میادین التحریر، النهضه و مصطفی محمود را با سیم خاردار و خودروهای زرهی بستند. این اقدام با هدف جلوگیری از یورش طرفداران اخوان المسلمین در جریان برپایی تظاهرات توسط این گروه صورت گرفته است.

پایگاه خبری العهد لبنان نیز گزارش داد که تلفات درگیری های 24 ساعت گذشته در جریان تظاهرات در استان های مختلف مصر به 49 کشته افزایش یافت.