نخستین پایانه ترکیبی کشور در مراغه راه اندازی شد/ ترانزیت 150 هزار تن سوخت به بنادر جنوبی

علی شریف آبادی مدیر پروژه پایانه ترکیبی مراغه یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نخستین پایانه ترکیبی حمل فرآورده های نفتی و ترانزیت کالا به منظور حمل و انتقال سوخت از شمال عراق و در میزانی کمتر از کشور آذربایجان به بنادر جنوبی کشور، در شهرستان مراغه آذربایجان شرقی راه اندازی شده است.

وی با اشاره به ظرفیت ترانزیتی این پایانه تصریح کرد: در حال حاضر ماهانه 15 هزار تن سوخت از شمال عراق وارد این پایانه و از آن به بنادر جنوبی کشور ترانزیت می شود که بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته این میزان در آینده ای نزدیک به 40 هزار تن در هر ماه افزایش می یابد.

شریف آبادی در خصوص اهداف راه اندازی این پایانه ترکیبی نیز خاطر نشان شد: جلوگیری از ترافیک بالا در مسیر انتقال سوخت شمال عراق به مناطق بندری جنوب کشور از مهمترین اهداف ساخت و راه اندازی این پایانه بشمار می رود بطوریکه با انتقال سوخت از طریق این پایانه و بکارگیری خطوط ریلی، از تردد یکهزار و 500 کامیون در این مسیرها جلوگیری می شود که علاوه بر کاهش ترافیک، نقش بسزایی در کنترل الودگی هوا نیز دارد.

وی به مدت زمان راه اندازی و هزینه های پایانه مراغه نیز اشاره کرد و ابراز داشت: برای راه اندازی نخستین پایانه ترکیبی حمل سوخت نزدیک به 200 میلیارد ریال اعتبار و راه اندازی و تجهیز آن نیز دو سال زمان صرف شده است.