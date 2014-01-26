رویکرد پلیس آگاهی ناجا توجه به مدیریت جرم است/55 در صد کلاهبرداران دارای تحصیلات دانشگاهی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد فلاح کریمی ظهر یکشنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: مدیریت جرم به مفهوم آموزش مردم، کنترل مجرمان، کنترل و دستگیری سارقان فراری و شناسایی دستگیری سارقان اصلی است.

وی همچنین با بیان اینکه پلیس آگاهی ناجا به دنبال پیگیری اجتماعی و مسئول سازی سازمان ‌ها و نهادهاست، اظهار داشت: روش ‌های پیشگیری از سرقت به صورت کیفری، وضعی و اجتماعی است.

رئیس پلیس آگاهی گیلان با اشاره به اینکه برای وقوع جرم سه عنصر میل یا انگیزه برای ارتکاب جرم، مهارت و ابزار لازم برای ارتکاب آن و وجود موقعیت نیاز است، ادامه داد: در 50 در صد از جرایم به وقوع پیوسته، قربانیان و مال ‌باختگان بیشترین نقش را داشته ‌اند.

وی با بیان اینکه گیلان با روند رو به رشد جرایم به ویژه در حوزه سرقت و کلاهبرداری روبروست، گفت: سرقت‌های رخ داده در 10 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 20 در صد افزایش مواجه بوده و تعداد پرونده‌ های کلاهبرداری واصله نیز در همین مدت 24 در صد رشد داشته است.

فلاح کریمی با اشاره به اینکه پلیس آگاهی گیلان با چالش‌ ها و آسیب‌ هایی در این زمینه روبروست، افزود: ورود جوانان تحصیل‌ کرده به چرخه ارتکاب جرم، باندی و خانوادگی شدن جرایم ، ورود زنان به چرخه ارتکاب جرائم خشن، از بین رفتن قبح ارتکاب جرم، رشد جرایم و پیچیدگی مجرمان، فشار بر نیروها و خستگی و بداخلاقی کارکنان و فرامرزی شدن جرایم از جمله این چالش هاست.

بیش از 70 در صد از جرائم از سوی معتادان انجام می ‌شود

وی با بیان اینکه بیش از 70 در صد از جرایم از سوی معتادان انجام می ‌شود، اظهار داشت: میزان کشفیات پرونده‌ ها نسبت به 10 ماهه مشابه سال گذشته 15 در صد افزایش یافته است.

رئیس پلیس آگاهی گیلان ادامه داد: رسیدگی به سرقت‌ های خشن مانند زورگیری، سرقت به عنف و سرقت ‌های مهم مانند سرقت از منازل و مغازه در اولویت برنامه ‌های پلیس استان است.

وی با اشاره به اینکه پلیس آگاهی یا استان با افزایش جرایم بر اساس سازماندهی و استفاده حداکثر از امکانات موجود به مقابله برمی‌ خیزد، گفت: شهرستان رشت با 57 در صد بیشترین فراوانی را در وقوع سرقت در استان به خود اختصاص داده است.

فلاح کریمی با بیان اینکه بیشترین نوع سرقت مربوط به سرقت از منازل با آمار 20 در صد است، اظهار داشت: سرقت از داخل خودرو، موتورسیکلت، مغازه، اماکن خصوصی، خودرو، احشام و سایر سرقت‌ ها به ترتیب 17، 13، هفت، هفت، پنج، سه و 25 در صد را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به اینکه 23 در صد سرقت از منازل سرقت طلا و پول است، ادامه داد: طی شش ماهه نخست سال جاری در مجموع 204 خودرو در گیلان به سرقت رفته که خودروی پراید با 152 مورد بیشترین آمار را از آن خود کرده است.

رئیس پلیس آگاهی گیلان با بیان اینکه طی 10 ماهه امسال پنج هزار و 843 سارق دستگیر شده‌ اند، گفت: در این مدت 35 در صد سارقان دستگیر شده در گروه سنی 25 تا 40 سال و 9 درصد نیز در سایر گروه ‌های سنی قرار دارند.

وی درباره میزان تحصیلات سارقان دستگیر شده اظهار داشت: طی 10 ماهه سال جاری تحصیلات 94 در صدد سارقان دیپلم و شش در صد نیز زیر دیپلم و دانشگاهی است.

فلاح کریمی با اشاره به اینکه 60 در صد سارقان دستگیر شده یعنی سه هزار و 504 نفر دارای سابقه کیفری هستند، افزود: علاوه بر این 11 در صد متهمان دستگیر شده یعنی 642 نفر به جرم مالخری دستگیر شده اند.

وی درباره انگیزه‌ های سرقت در 9 ماهه سال جاری گفت: اعتیاد، بیکاری، فقر و کسب مال و انتقام به ترتیب 65، 11 ، 23 به یک در صد از انگیزه‌ های سرقت را به خود اختصاص داده ‌اند.

ناچیز بودن هزینه برنامه ‌ریزی و اجرای جرم عامل تشدید کننده وقوع جرم است

رئیس پلیس آگاهی گیلان عوامل تشدید کننده وقوع جرم را ناچیز بودن هزینه برنامه ‌ریزی و اجرای جرم، فراوانی آماج جرم، منافع ناشی از جرم، ناچیز بودن میزان مجازات دستگیر شدگان و تجارب گذشته افراد عنوان کرد.

وی با بیان اینکه قصور مال ‌باختگان در شکل‌ گیری سرقت ‌های منزل 65 در صد را در وقوع جرم به خود اختصاص داده است ، اظهار داشت: غیرمسکونی بودن طولانی منزل، در حرز قرار ندادن اموال، سرقت دوچرخه و اموال خرد از حیاط و سرقت کفش و اموال خرد از راه پله و مشاعات از دیگر موارد وقوع جرم است.

فلاح کریمی قصور مال‌ باختگان مغازه ‌ها در شکل‌ گیری وقوع جرم 38 در صد جرایم را به خود اختصاص داده است، ادامه داد: نصب شیشه سکوریت، نفوذپذیری بالای کارگاه و تعمیرگاه ها، سهولت باز کردن یا تخریب قفل ‌های ساده، عدم ضبط تصاویر با دوربین مداربسته و عدم توجه به آژیرهای مکرر مغازه از موارد تقصیرات مردمی در این زمینه است.

وی درباره راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم گفت: لحاظ کردن نظرات کارشناسی حفاظت فیزیکی از سوی شهرداری‌ ها در زمان صدور پروانه ساخت و ضرورت افزایش مبارزه هدفمند با اعتیاد ضمن وجود ارتباط مستقیم آن در افزایش جرایم خرد از جمله این راهکارهاست.

رئیس پلیس آگاهی گیلان با اشاره به اینکه میزان قتل های به وقوع پیوسته در ماهه 10 امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج در صد کاهش داشته است، افزود: در نه ماهه امسال 103 درصد از پرونده‌ های قتل کشف شده است.

وی درباره جرایم جعل و کلاهبرداری در گیلان اظهار داشت: طی 10 ماهه امسال 67 در صد جرایم کلاهبرداری در مرکز استان و 23 در صد در سایر شهرستان ‌های گیلان به وقوع پیوسته که در وصول پرونده‌ ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته 24 در صد افزایش را نشان می ‌دهد.

جرایم کلاهبرداری در گیلان 11 در صد رشد دارد

فلاح کریمی با بیان اینکه از مجموع جرایم کلاهبرداری استان در 9 ماهه سال جاری که به اداره آگاهی ارجاع شده 88 در صد کشف شده است، ادامه داد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 11 در صد رشد روبروست.

وی در مورد دلایل فراوانی کلاهبرداری در گیلان گفت: اعتماد واهی به افراد، اعتماد بی جا به تبلیغات مندرج در مطبوعات و رسانه ‌ها، عدم مشاوره با کارشناسان و افراد مطلع، طمع و فرصت‌ طلبی، تمایل به حل مشکلات و مسائل از طریق رابطه به جای ضابطه، عدم آشنایی به قوانین و سوء استفاده افراد سودجو و فرصت‌ طلب از وضعیت‌ های خاص اقتصادی از جمله این موارد است.

رئیس پلیس آگاهی گیلان با اشاره به اینکه 97 در صد مجرمان کلاهبردار را مردان و سه در صد آنان را زنان تشکیل می ‌دهند، افزود: از این میزان 88 در صد کلاهبرداران بومی به 12 در صد آنها غیربومی هستند.

وی با بیان اینکه 43 در صد کلاهبرداران بیکار و 47 در صد آن‌ها دارای شغل و شرایط مناسب اقتصادی هستند، اظهار داشت: براساس آمار 10 در صد کلاهبرداران تحصیلات زیر دیپلم ، 35 در صد دیپلم و 55 در صد آنها دارای تحصیلات دانشگاهی هستند.

فلاح کریمی درباره شیوه ‌ها و شگردهای کلاهبرداری در گیلان گفت: کلاهبرداری تلفنی به ویژه با ارسال پیام کوتاه، معامله املاک و خودرو، تأسیس دفاتر تجاری فاقد پشتوانه و فعالیت اقتصادی صحیح، ترغیب سرمایه ‌گذاری در پروژه‌ های واهی با سوددهی بالا، مشارکت در ساختمان سازی و اغفال و فریب مانند کلاهبرداری در پوشش ازدواج، اخذ ویزا، گرفتن گواهینامه، پاسپورت، سفر به خارج و کاریابی از جمله این شیوه‌ هاست.

وی با بیان اینکه 57 در صد از جرایم جعل سند در مرکز استان و 43 در صد آن در سایر شهرستان ‌های گیلان به وقوع پیوسته است، افزود: تعداد 285 فقره جعل در 9 ماهه امسال رخ داده که 91 در صد آنها کشف شده است.

رئیس پلیس آگاهی گیلان با اشاره به اینکه 126 پرونده جعل سند به این مرکز ارجاع شده است، ادامه داد: این میزان در 9 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 22 در صد افزایش را نشان می ‌دهد.

وی در ادامه بیشترین دلایل وقوع جرایم اسناد را فراوانی اسناد و مدارک کاغذی در سیستم‌ های اداری، مالی و بانکی، جعل هویت و ضعف امنیتی از یزد اسناد مهم مانند شناسنامه ‌های قدیمی عنوان کرد و یادآورشد: استفاده از مراجعان سازمان ‌ها به عنوان پیک اداری، ناکافی بودن سطح آگاهی کارکنان پیشخوان ها، فراوانی مدارک و اسناد مسروقه و یا گمشده در نزد مجرمان کار و تجهیز نبودن برخی از اداره های مرتبط با اسناد هویتی از دیگر دلایل جعل اسناد است.