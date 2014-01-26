400 همدانی كارت مربيگري ورزش صبحگاهي دارند

هادي سبزواري در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این تعداد مربی وظیفه آموزش ورزش و نرمش مردم را در پارک ها، بوستان ها و سالن های ورزشی برعهده دارند.

رئيس هيئت ورزش هاي همگاني استان همدان با بیان اینکه خوشبختانه مردم همدان استقبال چشمگیري از ورزش هاي صبحگاهي دارند، گفت: ورزش صبحگاهی توانسته جایگاه بسیار مطلوبی در بین مردم به دست آورد.

سبزواري اضافه كرد: در حال حاضر بسياري از شهروندان در ورزش های همگانی فعالیت دارند و ورزش صبحگاهی سهم بسزایی در این استقبال عمومی داشته است.

رئيس هيئت ورزش هاي همگاني استان همدان با بیان اینکه امروزه ورزش باید به عنوان یک نیاز روزمره در سبد زندگی خانواده ها گنجانده شود، گفت: ورزش هایی مانند پیاده روی و ورزش صبحگاهی این شرایط را فراهم کرده تا مردم بدون تخصص و یا آموزش خاصی به ورزش کردن بپردازند.

سبزواري ابراز داشت: ورزش صبحگاهی سال‌های زیادی است که در استان همدان جایگاه ویژه‌ای بین علاقمندان به ورزش پیدا کرده و این باعث شده تا بیش از 190 ایستگاه ورزش صبحگاهی در استان همدان فعال شود.

رئيس هيئت همگاني استان همدان اذعان داشت: فعالیت 190 ایستگاه ورزش صبحگاهی در 9 شهرستان همدان نشانگر اهمیت ورزش و تحرک در بین خانواده‌های همدانی است که باید این توجه به ورزش را بیش از پیش مورد توجه قرار دهیم.

وي گفت: از تعداد ایستگاه‌های فعال 70 ایستگاه مربوط به آقایان و 120 ایستگاه مختص به بانوان در استان همدان است که این اختلاف حاکی از توجه و علاقه بانوان ورزشکار همدانی به این امر است.