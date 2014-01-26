نمايش فيلم هاي منتخب جشنواره حسنات اصفهان در اردبيل

به گزارش خبرگزاری مهر، ساسان ناطق پیش از ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی برنامه های هنری و فرهنگی این مرکز افزود: حوزه هنري استان اردبيل پيش ازاين ميزبان پخش همزمان فيلم هاي سومين دوره اين جشنواره بود.

به گفته وی با شروع چهارمين جشنواره فيلم هاي كوتاه داستاني و مستند "حسنات" از تاريخ 11 تا 14 اسفند ماه منتخبي ازآثار راه يافته به اين جشنواره به صورت همزمان در حوزه هنري استان اردبيل به نمايش در مي آيد.

رئیس حوزه هنری استان یادآور شد: علاقمندان به تماشاي فيلم هاي منتخب اين جشنواره مي توانند درتاريخ هاي فوق به تالار هنر حوزه هنري استان واقع دربزرگراه شهدا- روبروي نيروگاه برق- پشت مدرسه شهيد سقايي مراجعه کنند.

وی همچنین از انتخاب هنرمند اردبیلی در رقابت های هنری پوستر کره جنوبی خبر داد و تاکید کرد: در بین 30 اثر برتر این رقابت بین المللی نام 10 هنرمند ایرانی از جمله سیدمهدی موسوی هنرمند استان اردبیل به چشم مي خورد.

ناطق با اشاره به انتشار نتایج پروژه پوستر بشر دوستانه "آفریقا جان دوباره" کره جنوبی افزود: 460 اثر به این رقابت ارسال شده بود که در داوری اولیه تعداد 100 پوستر منتخب و از این میان و در داوری نهائی برای ارائه در نمایشگاه این رویداد تعداد 30 اثر برتر برگزیده شد.

وی ادامه داد: آثار منتخب از جمله اثر هنرمند اردبیلی از 13 ماه مارس الی 20 مارس 2014 به مدت یک هفته در گالری دوسونگ در شهر سئول کره جنوبی به معرض دید عموم گذاشته خواهد شد.