سه هزار زوج همدانی در انتظار دریافت وام ازدواج هستند

اسدالله ربانی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در 9 ماهه اول سال جاری حدود 13 هزار و 850 فقره وام ازدواج در استان همدان پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه 16 هزار و 600 نفر دراستان همدان در این مدت ازدواج کرده اند، گفت: حدود سه هزار زوج جوان در استان همدان در صف انتظار دریافت وام ازدواج و در کل کشور حدود یک میلیون و 500 هزار نفر متقاضی وام ازدواج هستند.

معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان گفت: پسرانی که قبل از 25 سالگی ازدواج کنند و دخترانی که مهریه آنها تا 110 سکه بهار آزادی باشد علاوه بر وام ازدواج مبلغ 20 میلیون ریال به سقف تسهیلات آنها افزوده خواهد شد.

اسدالله ربانی مهر گفت: همچنین هرکدام از زوجین اعم از پسر و دختر که پدرشان در قید حیات نباشد و یا دانشجوی دانشگاه یا طلبه حوزه های علمیه باشند مبلغ 20 میلیون ریال به تسهیلات وام ازدواج آنها افزوده خواهد شد.

ربانی مهر گفت: اختصاص مبلغ 20 میلیون ریال به پسرانی که قبل از 25 سالگی ازدواج کرده باشند اقدامی حمایتی برای جوانان در تشویق به امر حسنه ازدواج است و اگر ازدواج در سن مناسب انجام پذیرد باعث ایجاد شور و نشاط در جامعه، کاهش گناه و آسیب های اجتماعی و افزایش زاد و ولد در جامعه می شود.

وی اضافه کرد : یک زوج جوان تنها یک مرتبه می تواند از تسهیلات قرض الحسنه وام ازدواج استفاده کنند.

معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان گفت: تسهیلات وام ازدواج 36 ماهه است و زوج های جوان از تاریخ وقوع عقد تا پایان سال بعد فرصت استفاده از تسهیلات وام ازدواج را دارند.

معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان گفت : طرح دولت برای وام 50 میلیونی مسکن زوج های جوان هنوز به استانها ابلاغ نشده اما در صورت ابلاغ به متقاضیان اطلاع رسانی می شود تا از این وام استفاده کنند.

ربانی مهر گفت: افزایش طلاق، فاصله گرفتن از سبک زندگی اسلامی، مشکلات اقتصادی در بخش مسکن و تورم، بیکاری و تهاجم فرهنگی و هویتی مهمترین مشکلات جوانان است که باید به صورت ویژه مورد توجه مسئولین قرار گیرد.