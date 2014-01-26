توزیع اقلام پر مصرف مردم با قیمت مناسب در نمایشگاه بهاره سمنان

به گزارش خبرنگارمهر، حسن سعدالدین صبح یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان سمنان در محل فرمانداری این شهرستان ضمن اشاره به توزیع اقلام پرمصرف مردم در نمایشگاه بهاره گفت: هدف از تشکیل این جلسه هماهنگی و نظارت بیشتر بر بازار در روزهای پایانی سال و تثبیت قیمت های کالاهای اساسی و تسهیل دستیابی مردم به نیازهای ضروری خود است.

وی با اشاره به سیاست های دولت تدبیر و امید در تنظیم بازار و تثبیت قیمت ها بیان داشت: این اقدامات ارامش را در بازار و برای مصرف کنندگان بوجود آورده و رضایت مردمی را به همراه داشته است.

سعدالدین با ابراز رضایت از ذخیره سازی کالاهای پر مصرف شب عید در استان و شهرستان ادامه داد: برپایی نمایشگاه بهاره با 115 غرفه و فروش با تخفیف مناسب نسبت به قیمت بازار از تاریخ 10 تا 20 اسفند ماه فرصتی مناسب برای خانواده ها جهت تهیه پوشاک و کیف و کفش و اجیل و مواد غذایی و پروتئینی واقلام پر مصرف در ایام نوروز است.

فرماندار سمنان با تاکید بر افزایش کیفیت اقلام ارائه شده در نمایشگاه گفت: این مسئله مورد تاکید استاندار نیز بوده و اصناف و سازمان صنعت و معدن و تجارت در برنامه ریزی واگذاری غرفه ها باید این موضوع را حتما مد نظر قرار دهند.

سعدالدین با اشاره به نارضایتی مردم از یخت نان بی کیفیت در برخی از نانوایی ها در سطح شهر گفت: نظارت مستمر بر کیفیت نان ارائه شده و پیشگیری از کم فروشی و گرانفروشی را در نانوایان درطول سال توسط بازرسان صنعت معدن تجارت و اتاق اصناف باید به گونه ای باشد که با متخلفان برخورد قانونی صورت پذیرد که این امر ضمن رقابت بیشتر نانوایان در ارائه نان با کیقیت رضایت مردمی را نیز به همراه خواهد داشت.

معاون سازمان صنعت معدن و تجارت استان سمنان نیز در این جلسه گفت: طرح نظارتی ویژه پایان سال و نوروز برنامه ریزی شده و جهت حضور پررنگ بازرس ها، تمهیدات لازم اندیشیده و برای هر صنف اکیپ های خاصی تعیین شده است.

مهدی یحیایی خرید و ذخیره سازی میوه شب سال در شهرستان را پرتقال به میزان 210 تن و سیب 147 تن اعلام کرد و بیان داشت: هماهنگی های لازم جهت برپایی نمایشگاه بهاره صورت گرفته و از 115 غرفه موجود 30 غرفه به پوشاک کیف و کفش، 30 غرفه به مواد غذایی و پروتئینی و 30 غرفه به آجیل و تنقلات و 25 غرفه هم به سایر اقلام اختصاص داده شده است.

وی با اشاره به ذخیره سازی 20 هزارتن گندم گفت: با درایت دولت و خرید به موقع و با قیمت مناسب هیچ مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

عیسی فاضلی، مدیرکل تعزیرات استان سمنان نیز با اعلام وجود 406 پرونده تخلف نانوایان استان در تعزیرات گفت: 44 درصد این پرونده ها مربوط به نانوایان شهرستان سمنان میباشد که با توجه به قوانین جدید صنفی نانوایان متخلف علاوه بر جریمه نقدی تا 6 ماه پلمپ نانوایی و در صورت تکرار تخلف باطل شدن جواز کسب را در پی خواهند داشت.

در این جلسه مقرر شد، 18 غرفه عرصه میوه شب عید توسط شهرداری با همکاری تعاون روستایی دایر شود و بازرسان دستگاههای اجرایی بر نظارت و کنترل قیمت ها در صنوف مختلف پیگیری لازم را داشته باشند.