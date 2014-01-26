برگزاری نخستین همایش شاغلین پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، این همایش برای تمامی رشته‌های پزشکی، پیراپزشکی و پرستاری دارای 26 امتیاز بازآموزی است که با مشارکت بی‌نظیر انجمن‌های علمی تخصصی و 300 نفر از اعضای برجسته هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی به عنوان مدرس برگزار می‌شود.

در این همایش به مباحث، احیای قلبی ریوی CPR، تازه‌های دیابت و فشارخون، تازه‌های درمان انواع مواد مخدر، آسیبهای ورزشی، اداره راههای هوایی و... پرداخته می‌شود و اخلاق پزشکی یکی از مباحثی است که به صورت خاص دراین همایش به آن توجه شده است.

تمامی شاغلین حرف پزشکی می‌توانند جهت ثبت‌نام به سامانه آموزش مداوم و یا به صورت حضوری به سازمان نظامی پزشکی مراجعه کنند.