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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۰۳

برگزاری نخستین همایش شاغلین پزشکی

برگزاری نخستین همایش شاغلین پزشکی

همایش علمی شاغلین حرف پزشکی از نهم تا یازدهم بهمن ماه به مدت 3 روز در سالن همایشهای بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی با مشارکت حدود 2 هزار نفر از اعضای جامعه پزشکی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، این همایش برای تمامی رشته‌های پزشکی، پیراپزشکی و پرستاری دارای 26 امتیاز بازآموزی است که با مشارکت بی‌نظیر انجمن‌های علمی تخصصی و 300 نفر از اعضای برجسته هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی به عنوان مدرس برگزار می‌شود.

در این همایش به مباحث، احیای قلبی ریوی CPR، تازه‌های دیابت و فشارخون، تازه‌های درمان انواع مواد مخدر، آسیبهای ورزشی، اداره راههای هوایی و... پرداخته می‌شود و اخلاق پزشکی یکی از مباحثی است که به صورت خاص دراین همایش به آن توجه شده است.

تمامی شاغلین حرف پزشکی می‌توانند جهت ثبت‌نام به سامانه آموزش مداوم و یا به صورت حضوری به سازمان نظامی پزشکی مراجعه کنند.

کد مطلب 2221704

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