مراکز درمانی تامین اجتماعی زنجان به سیستم پذیرش گویا مجهز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: ارتقا حوزه فناوری اطلاعات از اولویتهای سازمان تامین اجتماعی است و در این راستا برای ارائه خدمات الکترونیک در راستای تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایتمندی بیماران، سیستم پذیرش بصورت تلفن گویا در واحدهای درمانی تامین اجتماعی استان راه اندازی خواهد شد.



وی مزایای راه اندازی این سیستم را جلوگیری از تضییع حقوق بیماران در ارایه نوبت، تکریم شان و منزلت مراجعین، صرفه جویی در وقت بیماران و از همه مهمتر جلوگیری از تجمع در مقابل واحدهای پذیرش و جلوگیری از انتقال احتمالی بیماری به سایرین یاد کرد.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان، به هزینه راه اندازی این سیستم اشاره کرد و گفت: امکانات سخت افزاری و زیرساختهای آن در سال گذشته با هزینه 100 میلیون ریال اعتبار توسط شرکت خدمات ماشینی فراهم شده بود.

محمدی گفت: راه اندازی این سیستم سرعت، شفافیت و دقت درپاسخگویی را به دنبال دارد.



وی یادآور شد: این سیستم در تمامی واحدهای پذیرش مراکز درمانی تامین اجتماعی کار برد خواهد داشت.





