بخش اعظمی از مواد اولیه کارخانجات هدر می رود/ لزوم ترویج فرهنگ مهارت آموزی

به گزارش خبرنگار مهر، رسول شمشادی ظهر یکشنبه در جمع مهارت آموزان استان افزود: کارخانجات باید به کارگران آموزش های ضمن خدمت ارائه دهند تا بهره وری ارتقا یابد.

وی همچنین با تاکید بر اینکه نیروهای واحدهای صنعتی و تولیدی باید آموزش های لازم و به روز را فرا گیرند، اظهارداشت: دو هدف عمده بهره وری نخست اینکه ساعت کار مفید باید از ساعت کار استاندارد برابر یا بیشتر باشد و دیگری هدف های از پیش تعیین شده جنس کیفی تولید کند.

مدیرکل فنی و حرفه ای گیلان از مجوز جوارکارگاهی و بین کارگاهی در دخانیات استان خبر داد و گفت: نخستین صنعت در استان است که این مجوز را دریافت کرده است.

وی در ادامه با بیان اینکه گیلان افزون بر 300 مربی رسمی و غیر رسمی فنی و حرفه ای دارد، افزود: امسال این سازمان آموزش 6.5 میلیون نفر ساعت را در رشته های مختلف در دستور کار دارد.

شمشادی همچنین اذعان داشت: فنی و حرفه ای گیلان سرپرست میز ارتباطات با کشورهای آسیایی میانه از قبیل گرجستان، تاجیکستان، ارمنستان و آذربایجان است.

وی گفت: چهار استان از قبیل گیلان، آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل باید با این کشورها تبادل فرهنگی و آموزشی داشته باشد و گیلان به عنوان مسئول میز این چهار استان است.

مدیر کل فنی و حرفه ای گیلان همچنین به همایش ( مک ) در تهران اشاره کرد و گفت: در قالب این همایش آموزش مربیان فنی و حرفه ای جهان اسلام را ایران برعهده گرفت و همینطور مسئول راه اندازی سیستم مجازی آموزش حرفه ای کشورهای جهان اسلام انتخاب شد.

وی بیان داشت: گیلان یک مرکز شبانه روزی فنی و حرفه ای دارد که طرح ایران – آلمان سابق در این مرکز برگزار می شود.

شمشادی با اعلام اینکه متقاضیان 18 ماه در این مرکز دوره می بینند، افزود: کسانی که این دوره های را طی می کنند 95 درصد مشغول کار می شوند.

وی در ادامه از فعالیت 22 مرکز در استان اشاره کرد و یادآورشد: از این تعداد چهار مرکز خواهران، هشت مرکز دو منظوره و 10 مرکز مربوط به برادران است.