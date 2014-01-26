مشکلی در تولید و تحویل آسفالت در آبادان نداریم/ تولید و توزیع 48577 تن آسفالت

عبدالحسین شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر آمادگی سازمان متبوعه خود در تامین آسفالت مورد نیاز مناطق افزود: در زمان حاضر روزانه بیش از 9 سرویس آسفالت جهت لکه گیری معابر به مناطق سه گانه شهرداری تحویل می شود.

به گفته وی تسریع در تحویل، موجب سرعت بخشی به انجام عملیات روکش و آسفالت نوارهای حفاری و در نهایت خدمت رسانی مناسب تر به شهروندان خواهد شد.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری آبادان اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه امسال، 48 هزار و 577 تن آسفالت توسط کارخانه آسفالت سازمان عمران شهرداری آبادان تولید و توزیع شده است که از این میزان چهار هزار و 376 تن آن مربوط به دی ماه بوده است.

وی از انجام عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان طیب 16، فرعی سوم بهار 34، فرعی خیابان بهمن یک، فروعات خیابان سید نور واقع در سلیج غربی و دو خیابان اصلی و دو فرعی در فاز یک امیرآباد به عنوان بخشی از کارهای صورت گرفته توسط این سازمان نام برد و تصریح کرد: ترمیم آسفالت بلوار شهدای هسته ای، آسفالت محوطه داخلی زندان لین 10، آسفالت دو زمین اسکیت باشگاه ورزشی شرکت نفت در کوی کارگر، آسفالت مدرسه فرهنگ، زیرسازی و آسفالت کوچه سید در کوی کارگر و آسفالت لین 6 اصلی جنب بازار شهید ارغنده از دیگر فعالیت های این سازمان در دی ماه بوده است.

شریفی یادآور شد: زیرسازی سوله نمایشگاه شهرداری، ذوالفقار 82، روبروی ذوالفقار 48، لاله 16، پشت دانشگاه آزاد و 5 خیابان از معابر مسکن مهر فرهنگیان و بیس ریزی به منظور زیرسازی و تعریض جاده بیمارستان امام (ره) از دیگر کارهای در دست اقدام کارکنان تلاشگر این سازمان است که به زودی کار آسفالت آنها به انجام می رسد.

مدیر عامل سازمان عمران شهرداری آبادان با قدردانی از تلاش های بی وقفه و شبانه روزی اکیپ های دستی و فینیشری پخش آسفالت، ناوگان حمل و نقل و ماشین آلات عمرانی و راهسازی این سازمان گفت: به رغم تمامی کمبودها و کاستی ها، این نیروها کار خدمات رسانی به شهروندان را به طور مناسبی انجام می دهند