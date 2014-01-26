یازدهمین جشنواره قرآنی کودک و نوجوان در همدان برگزارمی شود

حجت‌الاسلام علی دشتکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این جشنواره دختران و پسران پیش دبستانی، ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان می توانند در رشته های نقاشی، مقاله نویسی، خوشنویسی،حفظ، مفاهیم، روخوانی و روانخوانی شرکت کنند.

دشتکی عنوان کرد: تعداد شرکت کنندگان جشنواره قرآنی با توجه به ظرفیت هر شهرستان مشخص می‌شود و این در حالیست که در دهمین دوره این جشنواره درشهرستان همدان بیش از چهار هزار نفر به رقابت پرداختند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی همدان گفت: هدف از برگزاری این جشنواره شناسایی، رشد و هدایت استعدادهای کودکان و نوجوانان به سمت قرآن، ایجاد حس رقابت سالم، ارتقا معلومات قرآنی کودکان و نوجوانان و استفاده از ابعاد هنری قرآن کریم برای مخاطبان است.

حجت‌الاسلام دشتکی با بیان اینکه هیئات مذهبی استان همدان برای میلاد پیامبر اکرم(ص) برنامه های مختلفی اجرا می‌کنند، ابراز داشت: برگزاری برنامه جشن میلاد حضرت محمد(ص)، سخنرانی و چراغانی و مولودی خوانی توسط مداحان از جمله برنامه های این روز است.

وی با تاکید بر اینکه یکی از وظایف سخنرانان بیان سیره و سنت پیامبر اکرم (ص) است، گفت: این مراسم فرصت مناسبی برای بیان سیره پیامبر(ص) و بیان سبک زندگی اسلامی برای نسل جوان و نوجوان است.