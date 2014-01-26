وضعیت قیمت دارو در سال آینده/ تامین اجتماعی با بیمه ها ادغام نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی همتی در نشست خبری روز یکشنبه افزود: در حال حاضر 38 میلیون و 193 هزار بیمه شده اصلی، تبعی و مستمری بگیر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند و از خدمات آن بهره مند می شوند.

وی با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی دومین تولید کننده درمان در کشور است افزود: تاثیرگذاری ما در نظام سلامت بسیار بالا است اما این روزها حال نظام سلامت خوب نیست و نیاز به کالبدشکافی دارد که امیدواریم با برنامه ریزی ها و طرحهای در دست اجرا این وضعیت بهبود پیدا کند.

به گفته معاون درمان سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر70 بیمارستان، 7 کلینیک، 247 مرکز سرپایی عمومی و تخصصی تحت پوشش این سازمان هستند که در مجموع 6 هزار و 400 کار پزشکی، 12 هزار و 500 کادر پرستاری و هزار و 200 کادر مامایی در این مراکز فعالیت می کنند و به طور کلی 41 هزار نفر در سازمان تامین اجتماعی مشغول به کار هستند.

همتی به عملکرد 6 ماهه بخش درمان اشاره کرد و گفت: طی این مدت 23 میلیون ویزیت از سوی پزشکان انجام شد و همچنین 250 هزار عمل جراحی و 107 هزار زایمان طبیعی و سزارین صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه ضرب اشغال مراکز درمانی تامین اجتماعی 73 درصد است گفت: به طور متوسط 2.7 روز بیماران در بیمارستان بستری بودند و میزان مرگ و میر در مراکز ما 8 در هزار بوده است.

تثبیت قیمت داروها در سال آینده

همتی در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد اینکه قیمت داروها در سال آینده افزایش پیدا می کند یا خیر گفت: یکی از اقدامات اساسی ما در سال آینده تثبیت قیمت دارو و عدم افزایش آن است و در همین راستا نیز با وزارت بهداشت تفاهمنامه ای را منعقد خواهیم کرد.

وی گفت: سال گذشته نیز برای اولین بار تفاهمنامه ای میان وزارت بهداشت و تامین اجتماعی منعقد شد به طوری که مکلف شدیم در جهت تثبیت قیمت دارو اقدام کنیم و این امر باعث شد وضعیت دارو از بحران خارج شود و در مرحله اول 136 قلم دارو و در مرحله بعد نیز 34 قلم داور تحت پوشش این طرح قرار گرفتند که عمدتاً داروهای سرطانی و گران قیمت بودند.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی افزود: در این راستا 340 میلیارد تومان از وزارت بهداشت اعتبار گرفتیم که تمامی آنها را در بخش داور هزینه کرده ایم و به تازگی نیز با پوشش داروهای نازایی و سرطانی تعداد داروها به 205 قلم رسیده است.

وی افزود: بخشی از بودجه هدفمندی یارانه ها نیز به بخش دارو تزریق می شود و همین باعث خواهد شد تا افزایش قیمت نداشته باشیم.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی از توجه ویژه رئیس جمهور و دولت به بخش سلامت تاکید کرد و اظهار داشت: در قانون برنامه پنجم بخشی از هدفمندی یارانه ها در راستای گسترش بیمه ها ، خدمات درمانی و تامین نظام جامع هزینه خواهد شد و با این امر دیگر درمان و سلامت مردم از اولویت 9 و 10 در گذشته به سمت اولویت اول و دوم سوق پیدا خواهد کرد.

وی از اختصاص 12 هزار میلیارد تومان منابع به بخش سلامت خبر داد و گفت: تاکید وزرای بهداشت و رفاه این است که عمده این منابع به بخش بیمه ها رفته و از طریق سازمان های بیمه گر به دست مردم برسد به طوری که بر اساس این اعتبار تمامی مردم تحت پوشش بیمه پایه قرار بگیرند و همچنین هزینه های سنگین و سرسام آور درمان آنها نیز پوشش داده شود.

به گفته همتی با تزریق این بودجه به نظام سلامت عقب افتادگی تاریخی که در این بخش حضور دارد تا حدودی کم خواهد شد و در مجموع 65 درصد این منابع باید از طریق منابع بیمه گر توزیع شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 6 تا 16 درصد مردم ا زهیچ پوشش بیمه ای بهره مند نیستند گفت: قصد داریم بسته خدمات پایه برای تمامی آحاد جامعه تعریف کرده تا تمامی مردم بتوانند از این خدمات بهره مند شوند.

اجرای نظام ارجاع در بیمارستانهای تامین اجتماعی

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی از اجرای نظام ارجاع در این سازمان خبر داد و گفت: نظام ارجاع داخلی یکی از اولویت های ما است که متاسفانه مدتی است به فراموشی سپرده شده و ما قصد داریم با اجرای این نظام بیمارها را در یک زنجیره قرار داده به طوری که ابتدا به پزشک عمومی، متخصص، بیمارستان و سپس به بیمارستان فوق تخصصی میلاد فرستاده شوند و در نهایت بیمارستان میلاد آخرین مرحله این نظام است.

وی تاکید کرد: بر اساس قانون چنانچه بیماران در این مسیر حرکت کنند هزینه ایاب و ذهاب نیز داده خواهد شد. در حال حاضر دستورالعمل اجرای نظام ارجاع تدوین شده و قصد داریم در تمامی بیمارستان های سازمان به تدریج این نظام را عملیاتی کنیم.

همتی اظهار داشت: منافع اجرای این طرح هم برای بیمه شدگان خواهد بود که دیگر نیازی به مراجعه به پزشکان مختلف ندارند و از سردرگمی نجات پیدا می کند و بیمارستان میلاد نیز به عنوان خط نهایی آنها است و از ارجاع های غیرضرور به بیمارستان میلاد جلوگیری خواهد شد.

پرداخت 1800 میلیارد تومان از مطالبات مراکز طرف قرار داد

وی در خصوص پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد نیز گفت: مطالبات داروخانه ها به روز شده به طوری که طی دو روز آینده مطالبات مهرماه آنها نیز پرداخت می شود که البته علی الحساب آبان ماه پرداخت شده و طی چند روز آینده نیز علی الحساب آذر آنان نیز پرداخت می شود.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد مطالبات تمامی بیمارستان ها، درمانگاه ها، مراکز پاراکلینیک و ... تا مرداد پرداخت شده که البته در رخی از استان ها مطالبات شهریور نیز پرداخت شده است.

به گفته وی طی 3 ماه گذشته 1800میلیارد تومان به مراکز طرف قرارداد پرداخت کرده ایم که این تزریق منابع باعث شده کارخانجات دارویی هم شرایط بهتری داشت باشند.

همتی در مورد مکانیزه کردن اطلاعات این سازمان نیز گفت: طی 10 سال گذشته یک عقب ماندگی در این بخش بود که به تدریج در حال تلاش هستیم که آن را جبران کنیم و به همین دلیل IT اولویت اول ما از سوی مدیرعامل اعلام شده به طوری که دیتاسنتر سازمان طی دو هفته آینده به بره برداری نهایی می رسد.

وی اظهار داشت: مکانیزه کردن اطلاعات بیمارستان ها نیز به صورت پایلوت آغاز شده و این اطلاعات به ستاد منتقل می شود و در این صورت امکان برنامه ریزی برای مدیران وجود دارد و همچنین قرار است بخشی از اطلاعات بیمارها به صورت سیم کارت در اختیار سازان قرار بگیرد.

تامین اجتماعی از ادغام مستثنی است

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی در خصوص ادغام سازمان های بیمه گر نیز گفت: ادغام سازمان های بیمه گر بر اساس قانون یعنی سیاست گذاری و خیلی بحث ادغام مطرح نیست و ارایه خدمات بیمه ای همچون یکسان سازی خدمات بیمه ای از اولویت های این طرح است. طبق قانون سازمان بیمه سلامت برای این منظور ایجاد شده است و بر ساس ماده 38 قانون در تبصره 2 و 4 تاکید شده که سازمان تامین اجتماعی و بیمارستان های ملکی آن از ادغام مستثنی هستند.

وی تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی طی سال های گذشته داوطلبان زیادی برای ورود به آن داشته است به طوری که در سال های قبل به دلیل عدم اصلاح پرداخت پزشکان مشکلاتی در جمع و نگهداری آنها در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته به وجود آمده بود و برخی جاها نیز بیمارستان هایی بودند که به دلیل کمبود پزشک افتتاح نشدند.

اصلاح نظام پرداخت تعرفه ها

همتی از اصلاح نظام پرداخت پزشکان از ابتدای سال 93 خبر داد و گفت: در صورت اصلاح نظام پرداخت تعداد پزشکان در مناطق محروم بیشتر شده و همچنین پزشکان داوطلب فعالیت در اورژانس نیز تعدادشان بیشتر خواهد شد.

وی تاکید کرد: با اصلاح نظام پرداخت تعرفه ها اصلاح می شوند به طوری که از 40 تا 100 درصد در بیمارستانهای تامین اجتماعی افزایش تعرفه خواهیم داشت و با توجه به تخصص و موقعیت شهر این افزایش متفاوت خواهد بود و با این اقدام شرایط خوبی برای حضور پزشکان در بیمارستان ها فراهم خواهد شد.

راه اندازی مراکز طب سالمندی در کشور

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی در مورد درمان بیماران خاص و پوشش بیمه ای آنها گفت: سازمان تامین اجتماعی 100 درصد هزینه ای درمان بیماران هموفیلی، تالاسمی و دیالیزی را پرداخت می کند به صورتی که در سال گذشته 3 هزار و 264 بیمار تالاسمی 855 بیمار هموفیلی و 4004 بیمار دیالیزی مورد درمان قرار گرفتند و همچنین 90 درصد هزینه بیماران ام اس و 90 درصد داروی بیماران سرطانی پرداخت می شود و رادیوتراپی برای این افراد نیز 100 درصد رایگان است.

وی همچنین از راه اندازی مراکز طب سالمندی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با توجه به اینکه در سال های آینده با چالش جدی سالمندی روبرو خواهیم شد بر همین اساس این مراکز در جهت تکریم بازنشستگان و مستمری بگیران در جهت ارایه خدمات بهتر و سریعتر به آنان انجام می شود.