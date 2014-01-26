همایش بزرگ قرآنی درهمدان برگزار می شود

علی محمدصیادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این همایش قرآنی با حضور قشرهای مختلف مردم همزمان باسالروز ورود حضرت امام خمینی(ره) به ایران در محل حسینیه امام خمینی(ره) برگزار می شود.

صیادی گفت: این همایش بزرگ به همت کمیته قرآن و مسابقات ستاد دهه فجر و با مسئولیت دارالقرآن تبلیغات اسلامی همدان برگزار می شود.

سخنگوی اداره کل تبلیغات اسلامی استان همدان گفت: در این مراسم علاوه بر اجرای برنامه های قرآنی متنوع حاضران از سخنرانی حجت الاسلام دهنوی بهره مند می شوند.

وی افزود: در این همایش که مجری شبکه قرآنی سیما اجرای آن را به عهده خواهد داشت حافظ خردسال کشور خانم خلفی و قاری نوجوان کشور آقای مهدی پیام اجرای برنامه دارند.

وی همچنین با اشاره به اینکه همزمان با سراسر کشور، ششمین آزمون تفسیر نورالهدی در همدان برگزار شد، اظهار داشت: ششمین دوره مسابقه بزرگ قرآنی تفسیر نورالهدی بر مبنای تفسیر یک جزء که شامل جزء هجدهم و نیز سه جزء که جزء‌های ۱۸، ۱۹ و ۲۰ را شامل می شد همزمان با سراسر برگزار شد.

وی اقزود: دراین آزمون 140 نفر حضور داشتند که درشهرهای مختلف استان همدان با هم به رقابت پرداختند.

مسئول دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی همدان عنوان کرد: بعد از بررسی و تصحیح آزمون، به نفرات برتر جوائزی اهدا می‌شود.