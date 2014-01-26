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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۱۸

عظمتی؛

بصیرت‌ افزایی بهترین سلاح و سد در مقابله با تهدیدات نرم دشمنان است

بصیرت‌ افزایی بهترین سلاح و سد در مقابله با تهدیدات نرم دشمنان است

رشت – خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان رشت گفت: بصیرت‌ افزایی و توجه به مسائل دینی و اسلامی از سوی جوانان بهترین سلاح و سد در مقابله با تهدیدات نرم دشمنان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید ولی الله عظمتی ظهر یکشنبه در جمع مسئولان شهرستان رشت افزود:  این مهم باید از سوی خانواده ‌ها و جوانان این مرز و بوم به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت ایجاد بسترهای اشتغالزایی در سطح شهرستان تاکید کرد و اظهارداشت: اشتغال لازمه نشاط و سلامت اجتماعی است.

فرماندار رشت گفت:  انتظار مردم از مسئولان خدمت هرچه بیشتر در راستای رفع مشکلات و دغدغه‌های جامعه  و ایجاد بسترهای مناسب برای توسعه و آبادانی بیش از پیش استان است.

وی  افزود: با توجه به اینکه مردم همواره در صحنه‌های مختلف حضور باشکوهی داشته‌ اند بنابراین می‌طلبد مسئولان نیز با خدمت شایسته به وفاداری مردم پاسخ دهند.

عظمتی اظهارداشت: دهه مبارک فجر یادآور ایامی است که امت اسلامی ایران با وحدت و یکپارچگی، بر رژیم ستم و ظلم غلبه  و تحت رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه توانستند انقلابی بزرگ را در جهان رقم بزنند.

وی اذعان داشت: پیروزی انقلاب اسلامی مرهون رشادت‌ ها و جان فشانی ‌های مردان و زنانی است که با نثار جان خود درخت تنومند انقلاب را آبیاری کرده اند.

فرماندار رشت یادآورشد: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب امروز  ایران افتخارات بزرگی را در سطح منطقه کسب و به عنوان یک الگو برجسته در دنیا مطرح است.

کد مطلب 2221715

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