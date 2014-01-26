35 کیلومتر از چهار خطه خرم آباد - پلدختر عملیاتی شده است

شهرام ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای 35 کیلومتر از این چهار خطه اظهار داشت: در حال حاضر 17 کیلومتر دیگر نیز از چهار خطه خرم آباد - پلدختر در حال انجام است.

وی با بیان اینکه این چهار خطه 110 کیلومتر طول دارد عنوان کرد: تا کنون 35 کیلومتر از آن به بهره برداری رسیده است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان لرستان با بیان اینکه 35 کیلومتر از آن از ابتدای خرم آباد تا ویسان است ادامه داد: همچنین مابقی آن نیز از ابتدای پلدختر اجرایی شده است.

ملکی با بیان اینکه 75 کیلومتر از چهار خطه خرم آباد - پلدختر باقی مانده، افزود: از این میزان 17 کیلومتر در دست اجرا و هشت کیلومتر نیز در حال انعقاد قرداد است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای پروژه دیوار حائل ملاوی شهرستان پلدختر اشاره کرد و گفت: این دیوار حدود 950 متر مربع است که تا کنون 200 متر از آن اجرایی شده است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان لرستان همچنین با اشاره به محور پلدختر - دره شهر نیز افزود: این محور 25 کیلومتر است که هشت کیلومتر از آن بهسازی شده است.



ملکی یادآور شد: از این هشت کیلومتر شش کیلومتر آسفالت شده است.