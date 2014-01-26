کلاهبرداری به بهانه فروش دستگاه کاهش دهنده سوخت خودرو

به گزارش خبرنگار مهر، چهارم آبان امسال فردی با مراجعه به پایگاه ششم آگاهی به کارآگاهان اعلام داشت که تحت عنوان "دستگاه کاهش دهنده سوخت خودرو" ، قطعه ای به او تحویل داده شده که هیچگونه تأثیری در کاهش میزان مصرف سوخت خودرو نداشته است .

با توجه به تماس مردمی با 110 و همچنین اخبار و اطلاعات دریافتی در خصوص کلاهبرداری با موضوع فوق و شکایت شاکی در این خصوص ، پرونده ای در این خصوص در پایگاه ششم تشکیل و با انجام هماهنگی های لازم قضایی ، موضوع برای رسیدگی در دستور کار کارآگاهان پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

شاکی پرونده پس از حضور در پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : سی مهر امسال از شماره تلفن های 408......77 و 409............77 با من تماس گرفته شد و دستگاهی تحت عنوان "کاهش دهنه میزان مصرف سوخت خودرو" به من معرفی شد. فرد تماس گیرنده مدعی بود که نصب این دستگاه بر روی تمامی خودروها اجباری است و در صورت عدم نصب آن بر روی خودرو ، علاوه بر ثبت جریمه 500 هزار تومانی در سابقه خودرو دستور توقیف خودرو نیز از سوی مراجع قضایی صادر خواهد شد . فرد تماس گیرنده مدعی بود که در صورت نصب این قطعه بر روی خودرو ، مالک خودرو می تواند با مراجعه به مراکز بیمه ، 30 درصد کل هزینه بیمه خودرو را تخفیف بگیرد .

شاکی در خصوص علت مراجعه خود به پلیس و طرح شکایت خود نیز به کارآگاهان گفت : با توجه به احتمال توقیف و جریمه 500 هزار تومانی خودرو تصمیم گرفتم تا این قطعه را خریداری کنم. تنها 30 دقیقه از درخواست خرید قطعه از سوی من گذشته بود که فردی موتورسوار تحت عنوان نصب کننده دستگاه به در منزلم واقع در خیابان پیروزی مراجعه و پس از دریافت مبلغ 140 هزار تومان که مدعی دولتی بودن قیمت قطعه بود - قیمت آزاد دستگاه بیش از 300 هزار تومان - دستگاه کاهش دهنده خودرو را در مسیر عبور بنزین نصب کرد . با وجود گذشت چند روز از زمان نصب قطعه بر روی خودرو ، هیچگونه کاهش مصرف سوختی در خودرو بوجود نیامد . به همین علت با 110 تماس گرفتم و موضوع را با آنها در میان گذاشتم و با راهنمایی پلیس متوجه شدم که تحت عنوان فروش دستگاه دهنده سوخت خودرو از من کلاهبرداری شده است .

شناسایی شرکت در منطقه شرق تهران

در ادامه رسیدگی به پرونده ، کارآگاهان اقدام به شناسایی محل شرکت در منطقه نارمک – خیابان شهید حیدرخانی کرده و با انجام هماهنگی های لازم با مقام قضایی به نشانی شرکت مراجعه کردند .

با حضور کارآگاهان در محل و انجام بررسی در محل مشخص شد که مدیر شرکت با تغییر کاربری دو واحد آپارتمان در یک مجتمع مسکونی و تبدیل آنها به واحد تجاری و استخدام تعدادی کارمند خانم تحت عنوان ویزیتور ، اقدام به فروش قطعاتی تحت عنوان دستگاه کاهش دهنده سوخت در طول یک سال گذشته کرده است .

در ادامه و در بازرسی از محل ، نوشته های تایپ شده یکسانی از پرسنل شرکت به دست آمد که در زمان تماس با شهروندان و با طرح موضوعات درج شده در داخل آنها از جمله "اجباری بودن نصب قطعه بر روی خودرو" ، "جریمه 500 هزار تومانی" ، "توقیف خودرو" ، "تخفیف 30 درصدی بیمه" ، "فروش قطعه به قیمت دولتی" و ... ، شرکت اقدام به گرفتن سفارش خرید قطعه از شهروندان و فروش آنها می کرد .

شناسایی دهها مالباخته

در بازرسی از محل شرکت ، دفترچه های ثبت فروش خودرو به همراه نشانی و شماره تماس تعدادی از خریداران قطعه به دست آمده که در ادامه تحقیقات مشخص شد این افراد تنها بواسطه ترس از جریمه و توقیف خودرو اقدام به خرید از این شرکت کرده اند که با اطلاع از موضوع ، دهها نفر از این افراد با مراجعه به پایگاه ششم آگاهی اقدام به طرح شکایت کردند .

سرهنگ کارآگاه محمد اشراقی ، رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر گفت : با توجه به شکایت دهها شاکی در این پرونده و به دستور مقام قضایی دستور تعطیلی شرکت صادر ، دستگاه های تحت عنوان کاهش دهنده سوخت توقیف ، مدیر و سرپرست پرسنل شرکت نیز با قرار قانونی و برای انجام تحقیقات در اختیار پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند . به همین خاطر از تمام شهروندان که بدین شیوه و شگرد تحت فشار برای خرید دستگاه تحت عنوان کاهش دهنده سوخت خودرو قرار گرفته اند دعوت می شود تا برای طرح و پیگیری شکایات خود به پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در میدان نبرد – انتهای خیابان شهید بیدی مراجعه کنند .