تقدیر انستیتو پاستور پاریس از ایران در زمینه مالاریا

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات اعزامی انستیتو پاستور ایران به پاریس را دکتر مصطفی قانعی رئیس انستیتو پاستور، دکتر احمد فیاض و دکتر اسکندر امیدی تشکیل می دهند.

پروفسور کریستیان براشو رئیس انستیتو پاستور پاریس به زودی از تهران بازدید می کند.

پس از ارائه گزارش مختصري از فعالیت های انستیتو پاستور ایران توسط هیات اعزامی، پروفسور براشو رئیس انستیتو پاستور پاریس علاقمند سفر به ایران شد و قبل از ارائه پیشنهاد رئیس انستیتو پاستور ایران در خصوص دعوت از وی خواستار دیدار از گروههای تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران شد.

متعاقب جلسه با پروفسور براشو، جلسه ای دیگر با مارک ژوان مدیرکل دفتر رئیس، امور هماهنگی و مسئول امور بین الملل تشکیل شد و موارد مهمی مورد توافق قرار گرفت.

در جلسه روسای شبکه انستیتوهای پاستور جهان که متشکل از 32 کشور به کرات از همکاری شایسته انستیتو پاستور ایران در زمینه مالاریا قدردانی شد.