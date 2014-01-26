مسئولين بايد در برابر حادثه تصادف سرویس مدرسه قم پاسخگو باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد صادق صالحي منش شامگاه شنبه با حضور در منزل محدثه ساميان، قرباني حادثه تصادف سرويس دانش آموزي كه صبح روز شنبه به وقوع پيوست، ضمن تسليت اين حادثه غم انگيز با خانواده وي ابراز همدردي کرد.

وی با اشاره به حادثه صبح روز شنبه كه منجر به كشته شدن محدثه ساميان و مجروح شدن تعدادي از دانش آموزان در سانحه تصادف سرويس مدرسه شد، گفت: بنده هنگامي كه اين خبر را شنيدم دستور دادم كارگروهي با محوريت فرماندار قم علل اين حادثه را بررسي نمايند.

استاندار قم افزود: شوراي ترافيك قم در آينده نزديك موظف به برگزاري جلسه‌اي در ارتباط با سرويس‌هاي مدارس است تا با كارشناسي دقيق علل اين حادثه، از رخ دادن مجدد چنين سوانح دلخراشي جلوگيري شود.

وي با بيان اينكه امروز همه مسئولان عزادار محدثه عزيز هستند، گفت: از اين حادثه به هيچ وجه عبور نخواهيم كرد و مسئولان امر بايد پاسخگو باشند.

به گزارش مهر، یک دستگاه سرویس مدرسه ساعت 6 و 45 دقیقه صبح شنبه در محل کمربندی امام علی(ع) واژگون شد که در این حادثه متاسفانه یک نفر از سرنشینان به نام محدثه سامیان که دانش آموزی 14 ساله بود در دم فوت کرد.