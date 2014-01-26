دریافت عوارض از صاحبان خودروهای آلاینده / محیط زیست میراث دار غفلت مسئولان گذشته است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر معصومه ابتکار در همایش میثاق جامعه مدنی با مسئولان برای آسمان آبی گفت: امیدوارم شاهد برگزاری چنین همایش‌هایی باشیم و گوش شنوا برای شنیدن انتقادات و دیدگاه‌های صاحب نظران وجود داشته باشد.

رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به اعتراضات جمعیت‌های مختلف حامی محیط زیست و حیات وحش که در سالن همایش حضور داشتند اظهار داشت: در عرصه سیاسی پس از انتخابات، فضایی به وجود آمده که مردم بتوانند حرف خود را بزنند و بدون ترس از عواقب، انتقادشان را مطرح کنند.

ابتکار افزود: باید از خدا بخواهیم این فضای اعتماد و تدبیر به نتیجه منتهی شود و مطمئنم با فضایی که در این دولت به وجود آمده و بر اساس میثاقی که در روز اول دولت از کابینه گرفتم و یکی از بندهای آن میثاق حفاظت از سرمایه‌های طبیعی، انسانی و محیط زیست است اعضای دولت نیز به این مسئله پایبند باشند.

وی با اشاره به دعوت از وزرای نفت، نیرو و صنعت معدن و تجارت و عدم حضور وزرا در این نشست و جایگزینی معاونان‌ خود برای جلسه، گفت : امیدواریم میثاق‌نامه آسمان آبی توسط وزرا در جلسه هیئت دولت روز یکشنبه امضا شود.

معاون رئیس جمهور با اشاره به میثاق دولت تدبیر و امید با وزرا، گفت: همه وزرا سوگند یاد کردند حفاظت از سرمایه‌های انسانی، طبیعی و محیط زیست را اولویت خود قرار دهند و امید است بر این عهد پایبند باشند.

ابتکار افزود: برای وفای به این میثاق در عمل مشکلات بسیار زیادی ایجاد شده است که برخی از این مشکلات به این دلیل است که جامعه مدنی قبلا فضایی برای گفتن مسائل خود نداشته است.

به گفته وی، بر اساس تبصره‌ای که چهارشنبه گذشته در هیئت دولت تصویب شد عوارضی از صاحبان خودروهای آلاینده اخذ می‌شود که برای توسعه زیر ساخت‌ها، حمل و نقل عمومی، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و اجرای برنامه‌های هوای پاک استفاده خواهد شد.

رئیس سازمان محیط زیست با بیان اینکه طی روزهای آینده لایحه هوای پاک به مجلس ارائه می‌شود، گفت: به‌منظور الگوسازی برای استفاده از خودروهای پاک، در پارک پردیسان از خودروهای برقی استفاده می‌کنیم.

ابتکار تصریح کرد: با ارائه لایحه هوای پاک طی روزهای آینده به مجلس و تصویب آن ، قانون کاهش آلودگی هوای کشور به وجود می آید.

وی تأکید کرد: در زمینه محیط زیست در چند سال گذشته غفلت های بزرگی پیش آمده است و اکنون با خلاء و چالش‌های زیست محیطی زیادی مواجه هستیم؛ وضعیت ناگوار دریاچه‌های ارومیه، هامون، پریشان، بختگان، آلودگی هوای کلان شهرها میراثی است که از چند سال گذشته به ما رسیده است.

ابتکار افزود: اگر بخواهیم از مشکلات تنوع زیستی بگوییم باید به گوزن زرد اشاره کنیم که با بیماری میاز مواجه شد یا پلنگ‌هایی که هر روز در اثر تصادف، بی فرهنگی و بی توجهی مردمان آن زیستگاه کشته می‌شوند و یا پارک‌های ملی و مناطق حفاظت شده‌ای که عده‌ای بخش‌هایی از آن را بخشیدند.

وی ادامه داد: همچنین مسائلی از جمله مشکلات مربوط به رودخانه‌ها، آلودگی‌ها و بی توجهی‌هایی که در توسعه اتفاق افتاده وموجب شده که امروز میراث‌دار توسعه ناپایدار باشیم.

ابتکار با اشاره به اقدام وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنعت معدن و تجارت، همچنین از بین رفتن شبکه‌های زیرساخت وزارت نفت و اراده زنگنه برای تقویت و بازسازی دوباره این زیرساخت‌ها و تسریع روند تولید بنزین با استاندارد یورو 4، افزود: وزارت نفت در اولین گام اقدام به توزیع بنزین با استاندارد یورو 4 در شهر اراک کرده است و توزیع بنزین استاندارد در سراسر کشور را جزو برنامه‌های در دست اقدام خود قرار داده است.

رییس سازمان محیط زیست تصریح کرد: وزارت نیرو می‌تواند اقدامات موثر و زیادی در حیطه محیط زیست داشته باشد، اما در اولین گام تأمین آب شرب سالم برای مردم اهواز در سه روز آینده آغاز تعامل این وزارتخانه با محیط زیست است و این عمل به وعده رئیس دولت یازدهم در سفر استانی به خوزستان است.

ابتکار در خصوص اقدامات وزارت صنایع برای کاهش آلودگی هوای شهرهای ایران اظهار کرد: وزارت صنایع کار جدیدی بر روی خودروهای برقی و هیبریدی آغاز کرده و سیاستی که دولت در حال حاضر در پیش گرفته ورود خودروها و موتورسیکلت‌های برقی و هیبریدی است که اصلا آلودگی ندارند.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه چندی پیش تعدادی از هنرمندان و اصحاب فرهنگ و رسانه با انتشار بیانیه‌ای از دولت درخواست کردند یارانه آنها را به محیط زیست اختصاص دهد، افزود: امیدواریم برای اولین بار در هدفمندسازی یارانه‌ها، نگاه به محیط زیست را به عنوان یک نگاه محوری برای حل معضلات کشور داشته باشیم.

وی افزود: در تمام جهان یک یارانه بد داریم که الگوی مصرف را خراب کرده و همین یارانه باعث شده که ایران جزو کشورهایی باشد که بدترین الگوی مصرف و انرژی را در دنیا دارد و الان می‌توان گفت که چندین برابر صنعتی ترین کشورهای جهان که GDP بسیار بالایی دارند با نرخ توسعه بسیار پایینتر مصرف انرژی بسیار بالاتری داریم.

معاون رئیس جمهور با اشاره به هنرمندان و دانشگاهیانی که در این همایش حضور داشتند اظهار داشت: اگر بخواهیم محیط زیست حفظ شود این حرکت باید از درون فرهیختگان، نهادهای مدنی، جامعه مدنی و خود مردم ایجاد شود و این افراد باید بخواهند که مسئولین موضوع محیط زیست را در راس تصمیم گیری‌های خود قرار دهند.

ابتکار در پایان با اشاره به اینکه در دو روز گذشته به مدد وزش باد هوای تهران سالم بود؛ به طنز گفت: راه حل کوتاه مدت آلودگی هوای تهران وزش باد یا رفتن از تهران است.