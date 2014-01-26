برگزاری جلسه مشترک پلیس و مدیریت شهری برای بررسی طرح ترافیک شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، امروز ساعت 10 صبح جلسه ای قرار بود در دفتر فرمانده انتظامی استان فارس با موضوع طرح ترافیک شیراز و مشکلات اجرای آن با حضور فرماندهی انتظامی استان و اعضای شورای شهر و شهرداری این کلانشهر در دفتر سردار سجادیان برگزار شود.

این جلسه به دعوت فرماندهی انتظامی استان پیش بینی شده بود و بنا به گفته مسئولان این مجموعه رئیس دفتر سردار سجادیان هماهنگیهای لازم را با رئیس شورای شهر انجام داده بود.

در این رابطه خبرنگاران نیز برای حضور در این جلسه در محل حاضر شدند اما به دلیل عدم حضور مجموعه شهرداری و شورای شهر جلسه برگزار نشد.

فرمانده انتظامی استان فارس بعد از برگزار نشدن جلسه در بین خبرنگاران حاضر شد و گفت: طرح ترافیک شیراز تا فراهم شدن تمام زیرساختهایی که پیش از این پلیس اعلام کرده، اجرا نخواهد شد.

سردار سیروس سجادیان با اشاره به اینکه طرح مذکور برای اجرا سه مرجع دارد، بیان کرد: فرماندهی انتظامی استان، شوای شهر و استاندار فارس این سه مرجع هستند و اگر غیر از این سه مرجع شخص دیگری اظهار نظر کنند پایه و اساس نخواهد داشت.

فرمانده انتظامی استان فارس ادامه داد: از سال 87 موضوع طرح ترافیک شیراز مطرح شده و تا زمانیکه زیرساختها و شرایط به طور 100 درصد فراهم نشود این طرح اجرا نخواهد شد.

سرار سجادیان با اشاره به اینکه عده ای بحث باج گیری را مطرح کرده اند نیز گفت: اگر کسی درخواست باج کرده اعلام شود تا پلیس به شدت برخورد کند.

وی با اعلام اینکه مردم بدانند من اعلام کرده ام که دوربینهای مورد نیاز طرح باید تجهیز و در اختیار پلیس قرار گیرد، افزود: چرا این موضوعات مطرح می شود که زیرساختهای اجرای طرح آماده است.

وی همچنین تاکید کرد: این طرح باید به صورت کاملا مکانیزه اجرا شود.

طی مدت اخیر شهرداری شیراز با اعلام اینکه زیرساختهای طرح ترافیک شیراز آماده شده، طرح را به مرحله اجرا گذاشت اما پلیس که پیش از آن اعلام کرده بود که باید زیرساختهای اجرای طرح نظیر پارکینگ، دوربینهای طرح ترافیک و... به طور کامل و مناسب اجرا شود، با عنوان اینکه زیرساختها فراهم نشده ، اعلام کرد که اجرای طرح ترافیک تا فراهم نشدن زیرساختها امکان پذیر نیست.