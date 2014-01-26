دستهای طبیعت را به مهر بفشاریم/ رهاسازی یک قلاده گربه وحشی در پارک ملی خبر

به گزارش خبرنگار مهر، برودت و سرمای هوا در زمستان جاری باعث پناه آوردن حیوانات از ارتفاعات به دشت ها به منظور تهیه غذا و حفظ حیاتشان شده است به گونه ای که این روزها در استان کرمان خبرهای مشاهده حیوانات وحشی شدت گرفته است.گویی طبیعت دست نیازش را برای حفظ حیات گونه های جانوری خود به سوی آدمی دراز کرده و در این چنین شرایطی افرادی بی مسئولیت تنها به منظور تفریح اقدام به شکار حیواناتی می کنند که برای حفظ حیاتشان به آنها پناه آورده اند.

این روزها حتی گزارش های حضور حیوانات در معابر شهری نیز افزایش پیدا کرده است؛ مدیر عامل آتش نشانی کرمان از 993 عملیات امداد و نجات صورت گرفته در کرمان طی سال جاری، 618 مورد را مربوط به گرفتن حیوانات وحشی می داند.

محمد حسین مومنی در گفتگو با مهر بیشترین این آمار را مربوط به فصول سرد سال می داند و می گوید: شهروندان نباید در صورت مشاهده این حیوانات هیچ اقدامی برای گرفتن آنها کنند و تنها با آتش نشانی و محیط زیست تماس حاصل کرده تا افراد خبره در این زمینه وارد عمل شوند.

یک قلاده گربه وحشی در بافت زنده گیری و رهاسازی شد

عباسعلی دامنگیر مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان نیز در گفتگو با مهر به بارش های سنگین برف در ارتفاعات استان کرمان اشاره کرده و می گوید: برودت هوا و در پی آن کاهش منابع غذایی برای حیوانات آنها را به سوی دشت ها سوق داده است و ماموران محیط زیست این روزها بیش از پیش برای کمک به طبیعت و بقای حیات وحش استان تلاش می کنند.

وی می افزاید: افراد در صورت مشاهده حیوانات خارج از محیط زیستشان اقدام به زنده گیری آنها نکرده و از آسیب رساندن به حیوانات پرهیز کنند چرا حیات وحش یکی از گرانبهاترین سرمایه های استان است و همگی ما برای حفاظت از آنها مسئولیم و باید رفتار ما در قبال طبیعت به گونه ای باشد که با وجود شرایط سخت خشکسالی و اکنون نیز سرما هوا مرهمی بر زخم پیکر مادر طبیعت باشیم.

دامنگیر تصریح می کند: به تازگی از شهرستان بافت گزارشی در خصوص زنده گیری یک قلاده گربه وحشی و رها سازی آن در پارک خبر ملی توسط کارکنان محیط زیست داشتیم که این امر در پی تماس تلفنی یکی از شهروندان طبیعت دوست بافت صورت گرفت و این چنین رفتارهایی است که باعث آشتی انسان و طبیعت می شود.

دستگیری 2 متخلف شکار در سیرجان

این مسئول می گوید: برخی افراد در این شرایط که حیوانات به دشت ها پناه آورده و شاید دسترسی به آنها آسانتر شده باشد از این شرایط سوء استفاده کرده و اقدام به شکار آنها می کنند به گونه ای که طی روزهای اخیر شاهد دستگیری دو متخلف شکار در سیرجان بودیم.

وی ادامه می دهد: این افراد اقدام به شکار یک راس کل وحشی کرده بودند و مقادیر زیادی گوشت شکار، تاکسیدرمی یک راس کل وحشی و یک قطعه مرغ دریایی از منزل این افراد کشف شد که این افراد دستگیر شده و برای بررسی و تکمیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شده اند.

لزوم عزم همگانی برای حفاظت از جمعیت حیات وحش کرمان

محمد جهانشاهی، فعال محیط زیست و مسئول اکوتوریسم میراث فرهنگی استان کرمان نیز در گفتگو با مهر با تاکید بر لزوم عزم همگانی برای حفاظت از جمعیت حیات وحش استان کرمان می گوید: ما در قبال آیندگان مسئول هستیم و باید این سرمایه و میراث را برای آنها حفظ کنیم.

وی ادامه می دهد: هیچ فردی نباید به خود اجازه دهد حیات حیوانی را به مخاطره انداخته و برای تفریح و یا مسائل مادی حاصل از این امر، جان حیوانات را بگیرد.

حیوانات وحشی قربانی بی مسئولیتی شکارچیان

جهانشاهی به وجود گربه پالاس، هوبره، پلنگ، یوزپلنگهای آسیایی، خرس سیاه آسیایی و همچنین سوسمار دم تیغی در کرمان اشاره کرده و می گوید: استان کرمان سرزمین شگفتی هاست و به دلیل وسعتی و شرایط آب و هوایی متنوعی که دارد زیستگاه مناسبی برای حیوانات محسوب می شود اما این حیوانات بی نظیر و اکثرا در معرض انقراض در قبال بی مسئولیتی عده ای به راحتی جان خود را از دست داده و نسل آنها برای همیشه منقرض می شود که این امر باعث تاسف است و باید در این خصوص فرهنگسازی بیشتری صورت گیرد.

در حال حاضر به دلیل خشکسالی و کاهش منابع تغذیه ای و آبی، حیوانات در استان کرمان با مشکلات فراوانی مواجه شده اند که در این زمینه روستائیان و مردم بومی می توانند عامل یاری رساننده موثری باشند و شاید فرصت مناسب باشد که دست نیاز طبعیت که به سوی آدمی دراز شده است را به مهر فشرده و گامی هرچند کوچک در راستای حفظ جمعیت حیات وحش استان برداریم.

چنانچه هر فرد خود را در قبال طبیعت و محیط پیرامونش مسئول بداند و در صورت مشاهده یک حیوان به جای تلاش برای گرفتن آنها یا گذر بی تفاوت از کنارشان، تنها با برقراری یک تماس تلفنی مسئولین را در جریان قراردهد تا از جان آنها حفاظت شود زیرا این حیوانات یا در دام شکارچیان گرفتار شده و از بین می رود و یا شرایط سخت آب و هوایی و کمبود مواد غذایی جان آن را در معرض خطر قرار می دهد.

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گزارش: اسما محمودی

