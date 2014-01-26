به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در همایش "پیشگیری از سرقت تجهیزات شبکه برق" که صبح یکشنبه در شهرستان اسلام آبادغرب برگزار شد، اظهار داشت: وظیفه مسئولان کشور خدمت به مردم است، مردم استان کرمانشاه مرزداران و مرزبانان کشور هستند و وظیفه مسئولین خدمت به اینچنین مردمی است.

علیمراد مرادی مجد افزود: قریب 630 هزار مشترک برق در استان کرمانشاه وجود دارد و تقریباً گسترده ترین خدمات بین دستگاه های خدمات رسان، بر عهده ما است.

مرادی مجد گفت: در مجموع حدود 17 هزار کیلومتر شبکه برق و 14 هزار دستگاه ترانسفورماتور در روستاها داریم.

وی بیان کرد: در شهرستان اسلام آباد غرب 180 روستا وجود دارد که خوشبختانه تمامی روستاها حتی روستای دارای دو خانوار از نعمت برق برخور دار هستند.

مرادی مجد صنعت برق را یکی از شاخص بین المللی توسعه دانست و افزود: در بسیاری از کشور ها، برق را به عنوان بسیاری از شاخص در نظر می گیرند که خوشبختانه کشور ما از نظر صنعت برق رتبه چهاردهم جهان در اختیار ایران است.

مرادی مجد گفت: مراقبت و پیشگیری از سرقت شبکه گسترده برق بدون مشارکت مردم امکان پذیر نیست و از دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی، نیروی انتظامی و بسیج خواست تا با همراهی و همدلی معضل سرقت تجهیزات برقی را حل کنند.

آمار سرقت سیم و تجهیزات برق در 9 ماهه امسال استان کرمانشاه 14 هزار و 462 مورد بوده که از این تعداد اسلام آباد غرب با 692 مورد رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.