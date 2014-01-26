چرا معتادان پس از ترک و مصرف دوباره موادمخدر "اور دوز" می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد رضا قدیرزاده؛ عضو گروه مطالعات اعتیاد مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در این باره گفت:در بررسي پرونده هاي فوت ناشي از سوء مصرف مواد در سازمان پزشكي قانوني كشور، در اكثر موارد با بحث اُور دوز يا همان مسموميت با مواد مخدر و مرگ ناشي از آن مواجه هستيم. در بسياري از موارد پس از بررسي پرونده متوفي متوجه مي شويم كه فرد فوت شده چندروز قبل از زندان آزاد شده و يا دوره ترك خود را در كمپ ترك اعتياد سپري کرده است و با رهايي از زندان يا كمپ ترك اعتياد با اولين مصرف مواد مخدر جان خود را از دست داده است.

وی افزود: اين موضوع هميشه براي افراد جاي سوال بوده است كه چرا فردي كه قبل از ورود به زندان با كمپ ترك اعتياد مقادير زيادي مواد مخدر را مصرف مي کرده است پس از گذراندن دوره زندان يا كمپ با مصرف مقادير كمتري نيز دچار مسموميت شده و يا فوت مي نمايد؟ دليل اين مسئله پديده تحمل است كه در افراد مصرف كننده مواد مخدر اتفاق مي افتد. همان گونه كه مي دانيد در اثر مصرف مداوم مواد مخدر و براي رسيدن به همان اثرات خوشايند روزهاي اول مصرف مواد، فرد مصرف كننده ميزان مصرف مواد خود را زيادتر مي کند و در طول زمان بدن فرد نيز با مقدار جديد ماده مخدر سازش پيدا مي كند به همين دليل است كه يك مصرف كننده مواد مي تواند روزانه حتي بيش از 5 گرم ترياك يا مواد مخدر ديگر مصرف كند در حالي كه مقدار نيم گرم آن نيز مي تواند براي فرد عادي كشنده باشد.

این کارشناس موادمخدر ادامه داد: زماني كه فرد به زندان مي افتد يا براي ترك به كمپ ترك اعتيادمي رود بدليل عدم دسترسي به مواد مخدر و پس از دوره بازگيري از مواد كه در اصطلاح سم زدايي يا دوره فيزيكي ناميده مي شود بدن تطابق خود را با مصرف ميزان بالاي مواد مخدر از دست مي دهد و مثل بدن يك فرد عادي به مواد مخدر واكنش نشان مي دهد لذا مصرف مقادير قبل از ترك يا حتي مصرف مقاديري كمتر نيز منجر به مسموميت و اوردوز در اين افراد مي شود كه در صورت عدم ارجاع به اورژانس و درمان طبي نتيجه اي جز مرگ نخواهد داشت. لازم به ذكر است مصرف داروي متادون نيز كه به عنوان داروي ترك اعتياد مواد مخدر مورد استفاده قرار مي گيرد به همان اندازه مصرف مواد مخدر در كسي كه سالم بوده و يا بتازگي دوره سم زدايي خود را پشت سرگذاشته است خطرناك مي باشد لذا تجويز خودسرانه داروي متادون نيز مي تواند منجر به اوردوز و حتي مرگ مصرف كننده شود.



