علی افکاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دومین هفته از پیکارهای فصل جاری لیگ تکواندو قهرمانی باشگاه های قم در خانه تکواندو برگزار شد و بعد از جدال نزدیک و نفس گیر تیم ها در چهار گروه سنی با معرفی تیم ها و نفرات برتر خاتمه یافت.
وی بیان داشت: رقابتهای فصل جاری لیگ تکواندوی قهرمانی باشگاههای استان قم در رده های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار می شود و در مجموع 15 تیم در این رقابت ها حضور دارند و برای کسب عنوان قهرمانی پیکار می کنند.
رئیس هیئت تکواندو استان قم افزود: این در شرایطی است که تیم های شرکت کننده در مسابقات لیگ های رده های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان باشگاه های استان قم بازی های خود را به صورت رفت و برگشت و همانند رقابت های لیگ های تکواندو کشور انجام می دهند تا قهرمان هر رده سنی را بشناسیم.
وی اضافه کرد: در لیگ رده سنی نونهالان باشگاه های استان قم تیم های تکواندو مجتمع نور، مدرسه تکواندو بلال، شرکت سازه گستر آریا، باشگاه تکواندو مولوی و باشگاه تکواندو شهید بیطرفان بازی های خود را برای به دست آوردن عنوان قهرمانی انجام می دهند.
افکاری عنوان داشت: در مسابقات فصل جدید تکواندو باشگاه های قم در لیگ رده سنی نوجوانان تیم های ایساکو حسینی، هیئت تکواندو سلفچگان، مدرسه تکواندو رسام، باشگاه تکواندو مولوی و باشگاه مریم با یکدیگر مسابقه میدهند و در لیگ رده های سنی جوانان و بزرگسالان تیم های ایساکو حسینی، تجهیزات رزمی سامکوه، باشگاه تکواندو مولوی، مدرسه تکواندو رسام و باشگاه شهدای نیروگاه به میدان می روند.
جدول رده بندی لیگ ردههای جوانان و بزرگسالان تکواندو قم:
1- ایساکو استانی حسینی با 6 امتیاز
2- باشگاه مولوی با 6 امتیاز
3- تجهیزات رزمی سامکوه قم با 6 امتیاز
4- شهدای نیروگاه بدون امتیاز
5- مدرسه تکواندوی سام بدون امتیاز
جدول رده بندی لیگ رده سنی نوجوانان تکواندو قم:
1- هیئت تکواندو سلفچگان با 6 امتیاز
2- مجتمع فرهنگی ورزشی مریم با 3 امتیاز
3- مدرسه تکواندو سام با 3 امتیاز
4- ایساکو استانی حسینی بدون امتیاز
5- باشگاه تکواندو مولوی بدون امتیاز
جدول رده بندی لیگ رده سنی نونهالان تکواندو قم:
1- شرکت سازه گستر مشاور آریا با 6 امتیاز
2- ایساکو استانی حسینی با 6 امتیاز
3- مدرسه بلال با 3 امتیاز
4- مدرسه تکواندو سام با 3 امتیاز
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