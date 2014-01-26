خراسان رضوي كمترين امكانات را در ورزش بسكتبال دارد/ گدا نيستم

به گزارش خبرنگارمهر، اكبرمعرفتي ظهر يكشنبه در نشست خبري كه در محل اداره كل ورزش و جوانان خراسان رضوي برگزار شد با اشاره به وجود مشكلاتي كه به دليل نبود حامي مالي در بسكتبال خراسان رضوي بوجود آمده گفت: خراسان رضوي و مشهد كمترين امكانات را در ورزش بسكتبال دارند و ديوارهاي سالني كه تيم پايه ما در آنجا بازي مي كنند استاندارد نيست و اگر بازيكني به ديوار آنجا بخورد از بين مي‌رود.

وي با اشاره به نبود حامي مالي در ورزش بسكتبال استان بيان كرد: بنده وقتي هيئت بسكتبال استان را تحويل گرفتم اين هيئت حدود 600 ميليون ريال بدهي داشت و ما به سختي توانستيم از پس از بدهي ها برآييم.

معرفتي اظهار كرد: من از روز اول هم گفته ام من گدا نيستم و اگر قرار است برويم گدايي بايد مدير كل ورزش استان هم بيايد تا با هم برويم.

وي افزود: اداره كل ورزش استان از ابتداي سال تاكنون ريالي به ما كمك نكرده و آقايان فرموده‌اند 168 هزار تومان مي‌توانيم به شما كمك كنيم كه ما هم از خير همين پول گذشتيم.

سرپرست هيئت بسكتبال خراسان رضوي همچنين به برگزاري چندين دوره كلاس‌هاي آموزشي براي داوران و مربيان استان اشاره و اظهار كرد: ما در طول 10 ماه گذشته به منظور افزايش سطح آگاهي مربيان‌مان كلاس‌هاي درجه يك آموزشي برگزار كرديم كه چهار مربي خوب ماحصل اين كلاس ها بود.

وي افزود: در بحث داوري نيز 12 دوار ما به كلاس هاي آموزشي اعزام و سطح دانش و آگاهي شان را افزايش دادند.