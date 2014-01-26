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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۵۱

حضرتی:

861 تاکسی فرسوده در همدان شناسایی شده است

861 تاکسی فرسوده در همدان شناسایی شده است

همدان – خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی همدان گفت: تا کنون 861 دستگاه تاکسی فرسوده برای نوسازی و تبدیل به احسن در شهر همدان شناسایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حضرتی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه صاحبان این خودروها منتظر بازشدن سایت نوسازی و ثبت نام خودروهای فرسوده هستند، گفت: با اتمام مهلت اجرای طرح نوسازی تاکسی های با عمربالای10 سال، تاکسی های فرسوده شهر همدان تبدیل به احسن خواهند شد.

حضرتی با اشاره به عدم نوسازی ناوگان حمل و نقل اظهار داشت: از سال 1389 عملیات نوسازی ناوگان متوقف شده که به دلیل وضعیت ظاهری و هزینه های تحمیـلی به لحاظ تعـویض اجبـاری قطعات و استهلاک بالای آنان و همچنیـن عدم استقبال شهروندان از این خودروها،مشکلات عدیده ای برای تاکسیداران، شهروندان و سیستم تاکسیرانی به وجود آمده است.

محمود حضرتی در ادامه گفت: مراجعه نکردن صاحبان تاکسی های فرسوده برای نوسازی به منزله خروج اتوماتیک تاکسی ها از چرخه حمل و نقل عمومی بوده و طبق اعلام ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور کارت سوخت آنها باطل می شود.

وی با تاکید بر اینکه وجود خودروهای مدل بالا در ناوگان حمل و نقل عمومی علاوه بر مصرف کمتر سوخت، آلودگی زیست محیطی کمتری نیز ایجاد می کند، عنوان کرد: در تلاش هستیم سطح خدمات رسانی تاکسی ها را ارتقا داده و به مرور تمام تاکسی های فعال را به خودرو های با کیفیت و دارای استاندارد روز تبدیل کنیم.

کد مطلب 2221741

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