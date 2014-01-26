بهره برداری از پروژه توليدات دامي همدان برای 444 نفر اشتغال ایجاد می کند

محمد نظر پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه در دهه فجر 39 پروژه توليدات دامي در استان همدان به بهره برداري مي رسد، اظهار داشت: اين تعداد پروژه مي تواند براي 444 نفر اشتغالزايي خواهد داشت.

وي واحد پرورش مرغ گوشتي، واحد پرورش مرغ تخم گذار، واحد گوساله پرواري، واحد گاو شيري، واحد بره پرواري و واحد پرورش بوقلمون را از جمله این پروژه ها عنوان کرد و گفت: گرمايش كف مرغداري، زنبور داري، راه اندازی ميدان دام و نوسازي اماكن دامي سنتي از دیگر پروژه هاي آماده بهره برداري در دهه فجر است.

نظرپور ادامه داد: راه اندازی 13 واحد پرورش مرغ گوشتي، يك واحد پرورش مرغ تخم گذار، شش واحد گوساله پرواري، شش واحد گاو شيري، دو واحد بره پرواري، يك واحد پرورش بوقلمون، دو پروژه گرمايش از كف مرغداري، يك واحد زنبورداري، يك ميدان دام و نوسازي و 253 مکان دامي سنتي نیز به بهره برداري خواهد رسيد.

مدير بهبود توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي استان همدان با بيان اينكه بهره برداري از 13 واحد پرورش مرغ گوشتي مي تواند براي 55 نفر اشتغالزايي به همراه داشته باشد، عنوان كرد: واحد پرورش مرغ تخم گذار براي چهار نفر، واحد گوساله پرواري براي 16 نفر، واحد گاو شيري براي 50 نفر، واحد بره پروراري براي هفت نفر، پرورش بوقلمون براي شش نفر، گرمايش از كف براي 11 نفر، واحد زنبور داري براي هشت نفر، ميدان دام براي چهار نفر و نوسازي اماكن دامي سنتي براي 283 نفر اشتغال ايجاد مي كند.

نظر پور با بيان اينكه برای افتتاح اين 39 پروژه ها اعتباری افزون بر 257 میلیارد و 392 ميليون ريال هزينه شده است، بيان كرد: از این میزان 202 ميليارد و 886 ميليون ريال از محل تسهيلات بانكي و 53 ميليارد و 506 ميليون ريال آورده متقاضي است.