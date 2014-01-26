آیت الله مقتدایی قائم مقام جامعه مدرسین شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مرتضی مقتدایی در جلسه‌ای هفته گذشته شورای مرکزی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که به شکل هفتگی برگزار می‌شود به عنوان قائم مقام جامعه مدرسین انتخاب شد.

آیت الله سید محمد غروی، یکی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در این باره در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، اظهار داشت: ساختار جامعه مدرسین به این شکل است که دارای یک هیئت رئیسه و چندین معاونت است.

این استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: در جامعه مدرسین، نفر اول، رئیس هیئت رئیسه است و بعد از ایشان برای اینکه کارهای اجرایی جامعه انجام بگیرد با پیشنهاد رئیس و رأی گیری شورای مرکزی جامعه مدرسین، رئیس می‌تواند قائم مقام انتخاب کند.

وی با اشاره به تشکیل جلسه هفتگی شورای مرکزی جامعه مدرسین ادامه داد: طی جلسه‌ای که هفته گذشته برگزار شد یکی از مصوبات جلسه انتخاب آیت الله مقتدایی به عنوان قائم مقام جامعه مدرسین بود.