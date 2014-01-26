به گزارش خبرنگار مهر، شهین دخت مولاوردی در نشست خبری اعلام برنامه های کمیته زنان ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی با بیان این مطلب گفت: نقش زنان در دوران انقلاب و پس از آن مورد اذعان همگان و واقعیتی انکار ناپذیر است. در دوران انقلاب نیز با رهنمودهای امام خمینی(ره)خیل عظیمی از زنان در فعالیتهای انقلاب شرکت کرده و نقش خود را در پیروزی انقلاب اسلامی ایفا کردند.

وی ادامه داد: پس از انقلاب نیز امام خمینی(ره) با حضور یک زن در مجلس خبرگان و همچنین حضور یک زن در تیم اعزامی برای دیدار با رئیس جمهور شوروی(گورواچف) صراحتاً حمایت خود را از زن نشان دادند که البته هنوز صراحت این حمایت به صورت کامل درک نشده است و باید آسیب شناسی لازم در این حوزه انجام شود.

مولاوردی با بیان اینکه باید پاسخی برای سوال خود که نقش زن ایرانی در حال حاضر چیست؟ داشته باشیم و وضعیت موجود زنان ایرانی را در ابعاد مختلف بازخوانی کنیم.

به گفته معاون زنان رئیس جمهور، دختران و زنان پس از انقلاب مصمم تر، آگاه تر، با سواد تر وسالم تر از گذشته هستند و آماده ایفای نقش خود در صحنه های مختلف سیاسی و اجتماعی هستند. باید به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه زن از مساله های درجه یک کشور است توجه داشت.

مولاوردی با اشاره به اینکه در سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بیش از 50هزار برنامه در حوزه زنان تعریف و تبیین شده است توضیح داد: معاونت امور زنان همانند سالهای گذشته برنامه هایی را برای این ایام در نظر گرفته که ویژگی این برنامه ها نقش آفرینی فعالیت زنان خودجوش در این مراسم هاست.

به گفته وی این ایام فرصتی برای تبیین دستاوردها و تجلیل از مقام زن در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی فرهنگی و ایثارگری است، ضمن آن که باید از این فرصتها برای بازخوانی و آسیب شناسی و فاصله جایگاه زن از سند چشم انداز بیست ساله استفاده کرد.

وی به مکاتبات معاونت زنان با دستگاههای اجرائی مختلف در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: برنامه های حوزه زنان در ایام دهه فجر در بخش های مختلف اجتماعی و فرهنگی تقسیم می شود که در بخش فرهنگی می توان به تقدیر و تجلیل، پروژه های علمی تحقیقاتی برگزاری نمایشگاه ها، همایش و اطلاع رسانی می توان اشاره کرد. در حوزه اجتماعی نیز دیدار با خانواده های شهدا، مسابقات و بازدید پیش بینی شده که در حال حاضر 23استان برنامه های خود را به تفکیک اعلام کرده اند.

مولاوردی تصریح کرد: روز هشتم بهمن ماه معاونت زنان به همراه همسر رئیس جمهور، خانواده امام خمینی(ره)، اعضای فراکسیون زنان مجلس و فعالان سیاسی و اجتماعی زن به منظور تجدید بیعت با آرمان های امام(ره) به مرقد مطهر ایشان رفته و تاج گلی را اهدا خواهیم کرد.

*برگزاری همایش ملی همگرائی زنان در جهان عاری از خشونت با حضور رئیس جمهور

معاون امور زنان رئیس جمهور تصریح کرد: دیدار با خانواده شهدای انقلاب، مشارکت در جشنواره فیلم فجر و تقدیر از فیلم تاثیرگذار حوزه زنان، برگزاری نخستین نشست تخصصی سازمان های غیردولتی زنان برای پیگیری مطالبات آن ها برنامه ریزی برای برگزاری همایش ملی همگرائی زنان در جهان عاری از خشونت با حضور رئیس جمهور از دیگر برنامه های کمیته زنان در دهه فجر انقلاب است.

مولاوردی تصریح کرد: آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات و بنیاد شهید از جمله ارگانهایی هستند که بیشترین برنامه ها را در حوزه زنان برای دهه فجر تعریف کرده و استان فارس رتبه نخست برنامه ها را به خود اختصاص داده است.

*جایگاه زنان در تحولات سیاسی و اجتماعی کشور مطلوب نیست

مولاوردی در پاسخ به خبرنگار مهر درباره آسیب شناسی وضعیت موجود زن ایرانی و آسیب هایی که زنان پس از انقلاب با آن مواجه بودند توضیح داد: ما جایگاه چند گانه ای را برای زنان تصور می کنیم که این جایگاه در حال حاضر مطلوب نیست، زنان در شاخص هایی همچون آموزش، بهدشت و امید به زندگی از توانایی ها و ظرفیت های خود در سالهای پس از انقلاب به خوبی استفاده کرده اند اما به رغم همه توانایی ها زنان در تحولات سیاسی و اجتماعی به فرصت های برابر دست پیدا نکرده که این موارد نیازمند آسیب شناسی است و باید راهکارهای آن تدوین شود چراکه آسیب هایی همچون طلاق و اعتیاد و یا افزایش سن اعتیاد می تواند ریشه در عدم استفاده از این تواناییها داشته باشد و یا آنکه ریشه در وضعیت عمومی جامعه داشته باشد که همه این موارد نیازمند بازخوانی، آسیب شناسی و ارائه راهکارهای مناسب برای استفاده از توانمتندی زنان است.

وی درباره حذف پست مشاور بانوان و ارتباط آن با عدم استفاده از توانایی های زنان گفت: مشاور بانوان بازوان اجرائی ما هستند که قطعا حذف این پست می تواند به جایگاه زنان آسیب بزند بنابراین ما مخالفت خود را با حذف آن اعلام کرده و بارها گفته ام این بخش نامه به معنای حذف پست مشاور نیست بلکه دولت درصدد چابک سازی دستگاه ها و ارگان ها است و به دستگاه های مختلف اعلام شده است تا برنامه های خود را برای ارتقای این پست اعلام کنند. دستگاهها نیز باید از این فرصت برای تقویت پست مشاوره استفاده کنند.

*مشارکت معاونت زنان در جشنواره فیلم فجر برای تقدیر از بهترین فیلم تأثیرگذار زنان

مولاوردی درباره بی توجهی هیأت داوران جشنواره فیلم فجر و نبود یک زن هنرمند در جمع این هنرمندان گفت: من نیز انتقادات را از طریق رسانه ها دریافت کردم و در فرصت محدود یک تا دو روزه معاونت زنان ریاست جمهوری تصمیم گرفت جائزه ویژه ای را به بهترین فیلم تاثیرگذار در حوزه زنان اهدا کند به همین منظور هیأت داوران سه نفره ای را انتخاب کرد که این داوران از بین هنرمندان زن در سینما هستند و امروز اسامی این هیأت نهائی و اعلام خواهد شد.

وی در پاسخ به خبرنگاری برای تأثیرگذار بودن برنامه های معاونت در میان قشر گسترده زنان جامعه گفت: همه تلاش ما آن است که هیچگاه برنامه هایمان از بالا به پائین نباشد به همین منظور کارگروه هایی را تشکیل داده و از زنان و فعالان مدنی، اساتید دانشگاه برای بهتر اجرا شدن برنامه هایمان در این کمیته استفاده خواهیم کرد . ضمن اینکه اطلاع رسانی های ما گسترده خواهد بود تا زنان نتایج را به صورت ملموس در زندگی خود احساس کنند.

وی در پایان با بیان اینکه زنان در حوزه های سیاسی و اقتصادی در سالهای پس از انقلاب حضور فعالی نداشته اند گفت: رئیس جمهور تأکید ویژه ای به حقوق زنان و حضور فعال تر آن ها در دستگاه ها و ارگان ها داشته و از ما خواسته اند تا برنامه ریزی های لازم را برای حضور فعال تر آن ها تدوین کنیم.