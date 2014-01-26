نهمین فیلم دوربین در دست جهان ساخته شد

ه گزارش خبرگزاری مهر، «این فیلم نباید دیده بشه» نهمین فیلم جهان است که به این سبک مدرن ساخته میشود. نکته جالب توجه این است که تمام فیلمهای ساخته شده در این سبک، تاکنون در ژانر وحشت بودهاند اما «این فیلم نباید دیده بشه» ملودرامی اجتماعی است.
این فیلم داستان زنی نقاش با بازی نیکو ترخانی را روایت میکند که قصد دارد با دوربین هندیکم خود به جنگ همسر، اجتماع و ناکامیهایش برود.
سبک دوربین در دست با در نظر گرفتن این واقعیت که دوربینها امروز از استودیوها بیرون آمدهاند تا مسائل پیرامونی را حقیقی و واقعیتر ببینند، به وجود آمد. دوربین «این فیلم نباید دیده بشه» در دست بازیگران (یا همان آدمهای واقعی) است که قصد دارند به نوعی واژه سینما - حقیقت را در پس ذهن مخاطبانشان جاری کنند.
ساختن چنین فیلمهایی، شرایط سخت خود را دارد؛ از بازیگران دوربین به دست تا فیلمنامهای که با دوربین نوشته میشود، سکانس پلانهای شبه مستند و... .
در نمونههای خارجی این سبک، میتوان از پروژه «جادوگر بلر» به عنوان تاثیرگذارترین فیلم در این فرم اشاره کرد که توأمان یکی از پرسودترین فیلمهای تاریخ سینماست.
عوامل «این فیلم نباید دیده بشه» که در حال سپری کردن مراحل مربوط به مجوزهای نمایشی و نهایی خود از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، عبارتند از نویسنده و کارگردان: علی کلانتری، مدیر تصویربرداری: فرامرز نادری و باتصویربرداری بازیگران فیلم، تدوین: حسین رسولیان، طراح گریم: غزال تاری، صحنه و لباس: خزان افوضی، صدابردار: مسیح حدپورسراج، ترکیب و طراحی صدا: آرش قاسمی، دستیارکارگردان و برنامهریز: ایمان شیعه، منشیصحنه: سمیرا زارع، گروه تولید: روحاله بادینلو و فهیمه حیدری، مجری طرح: بهیرا فلاح و جمشید شاملو و تهیهکننده: سعید شرفیکیا.
در این فیلم نیکو ترخانی، علی کلانتری، نازنین خوشسرست، احسان امینسرشت، احسان منصوری، جمشید شاملو و... ایفای نقش کردهاند.
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