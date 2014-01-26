به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوالفضل صادقی‌خواه پیش از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران اظهارکرد: اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در صورت موافقت آموزش و پرورش در مدارس استان، گفتمان‌های ویژه‌ای با محوریت انقلاب با حضور مبلغان شاخص استانی و کشوری برگزار خواهد کرد.

به گفته صادقی‌خواه در حال حاضر گفتمان‌های کوتاه پس از اقامه نماز در مدارس استان با محوریت انقلاب برگزار می‌شود.

وی با بیان این که پیش‌بینی می‌شود این گفتمان‌ها در 85 مدرسه برگزار خواهد شد، عنوان کرد: در حال حاضر 200 امام جماعت در مدارس استان نماز را برای دانش آموزان اقامه می کنند.

مسئول امور مساجد تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان این که دانش آموزان مهم‌ترین جامعه هدف برای نشر ارزش‌های انقلاب هستند، بیان داشت: بنابر سخنان گوهر بار امام خمینی(ره) بهترین مکان برای ایجاد تحولات بنیادی در کشور مدارس و دانش آموزان هستند بنابراین باید با استفاده از ابزار و روش‌های مختلف فداکاری ها و از خودگذشتگی‌های انقلاب را برای این نسل مملوس و قابل درک کنیم.

حجت الاسلام صادقی‌خواه با بیان اینکه امروزه انقلاب اسلامی ایران یک الگوی مهم برای انقلاب‌های اسلامی در جهان است، تصریح کرد: با توجه به شرایط کنونی، حضور پرشور مردم در برنامه های دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی پاسخی دندان شکن به دشمنان انقلاب خواهد بود.

مسئول امور مساجد اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی از برگزاری مراسم های خود جوش و سخنرانی با موضوع انقلاب در مساجد استان نیز همزمان با دهه فجر خبرداد.

حجت الاسلام صادقی خواه با بیان اینکه مردم مهم ترین کسانی هستند که انقلاب را با حرکت در مسیر رهنمودهای امام خمینی(ره) خلق کردند، گفت: ما وظیفه داریم که در راه حفظ و نشر ارزشهای انقلاب هر خدمتی را که می توانیم انجام دهیم و از هیچ فداکاری دریغ نکینم.

ولایت فقیه مهم ترین وجه تمایز انقلاب ایران با سایر کشورها

مسئول امور مبلغان اداره کل بلیغات اسلامی خراسان جنوبی نیز در این جلسه از اعزام 350 مبلغ همزمان با دهه فجر به نقاط مختلف استان خبرداد و گفت: از مجموع مبلغین اعزامی 85 نفر در شهرستان بیرجند مستقر خواهند شد.

حجت الاسلام علی کوثری نیا ادامه داد: این مبلغان علاوه بر سخنرانی پیرامون دستاوردهای انقلاب و تبیین جایگاه ولایت فقیه در پیروزی و تدوام انقلاب در موضوعات تبیین احکام دینی، معرفی الگوهای اسلامی و ایرانی سبک زندگی و تبیین رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی برای مردم سخنرانی خواهند کرد.

وی با بیان اینکه پیروزی انقلاب نقطه عطفی در تاریخ انقلاب‌های جهان رقم زده است، گفت: تاکنون اندیشمندان زیادی به تبیین و نظریه‌پردازی پیرامومن انقلاب اسلامی ایران پرداخته اند اما آنچه انقلاب ایران را از سایر انقلاب‌های جهان متمایز کرده الگو گیری از قیام امام حسین(ع) و حرکت و قیام مردم در خط ولایت فقیه و عمل به رهنمودهای امام خمینی(ره) بود.

مسئول امور مبلغان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان این که امام خمینی(ره) انقلاب ایران را الگویی برای انقلاب‌های آزادی طلبانه در سطح جهان قرار داده است، تصریح کرد: با گذشت 35 سال از پیروزی انقلاب شاهد گسترش روز افزون دستاوردهای انقلاب در سطح منطقه هستیم و دشمنان هنوز با توطئه‌های مختلف نتوانسته اند جلوی گسترش و نشر دستاوردهای انقلاب را در جهان بگیرند.

حجت الاسلام کوثری نیا ادامه داد: اگر سایر انقلاب‌های منطقه هم می‌خواهند مانند انقلاب اسلامی ایران به یک ثبات سیاسی برسند باید علاوه‌بر عمل به دستورات اسلام از یک رهبری واحد تبعیت کنند.

وی با بیان این که تبیین دستاوردهای انقلاب به خصوص برای نسل جوان ضروری و لازم است، یادآورشد: تبیین انقلاب برای نسل جوان به عنوان آینده سازان انقلاب زمینه پیشرفت انقلاب را در زمینه های مختلف فراهم خواهد کرد.