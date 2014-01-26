اعطای نخستين جايزه تعالي در آموزش چشم پزشكي

به گزارش خبرگزاری مهر، مركز تحقيقات و گروه چشم دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در راستای قدرداني از نقش پویا و تأثير گذار دكتر سيدحميد سجادي در ايجاد تحول در دانش چشم پزشكي امروز ايران جشنواره اعطای جايزه تعالي در آموزش چشم پزشكي را به نام وی برگزار کرد.

اولین جایزه تعالي در آموزش چشم پزشكي به دكتر عباس باقري استاد و عضو هيأت علمي گروه چشم دانشگاه اعطا شد. دکتر عباس باقري لطف آباد متولد 1344 متخصص چشم و دارای فلوشيب اكولوپلاستيك و استرابيسم و یکی از اساتید پيشگام در زمينه آموزش و پژوهش در رشته استرابيسم و چشم‌ پزشكي كودكان است.

این جایزه در نهمین سمینار سالیانه گروه چشم و مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، با حضور معاون آموزشی وزارت بهداشت، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه، رئیس مرکز تحقیقات چشم دانشگاه و جمع کثیری از متخصصان چشم پزشکی کشور به دكتر عباس باقري اعطا شد.

دکتر سیدامیر محسن ضیایی معاون آموزشی وزارت بهداشت در این مراسم با اشاره به دستاوردهاي گروه چشم و مركز تحقيقات چشم دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي و سابقه آشنایی خود با دکتر عباس باقری از زحمات و تلاشهای وی در زمینه تولید علم تقدیر کرد و ضمن بیان خاطراتی از آن دوران ، ویژگی های برجسته شخصيتي وی را یادآور شد و دانش بالا و اخلاق نیک دکتر باقری را ستود.

وی رشته چشم پزشكي در ايران را از نظر تولید علم جایگاه ویژه ای در سطح جهان دانست.

دکتر محمدعلی جوادی مدير گروه و رئيس مركز تحقيقات چشم دانشگاه نیز در این مراسم از زحمات دکتر عباس باقری تقدیر کرد و دانش علمی و اخلاص وی در برخورد با بیماران، دانشجویان وهمکاران را از ویژگیهای بارز این استاد توانمند برشمرد.