تشکر بسیج دانشگاه علوم پزشکی از برنامه «ثریا»

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «ثریا» که به صورت هفتگی چهارشنبه شب­‌ها از شبکه یک سیما ساعت 23:15 روی آنتن می‌رود به موضوعات مختلف از جمله موضوعات اقتصادی و سیاسی همچون بانکداری، انرژی هسته ای و ... می پردازد.

این برنامه در هفته گذشته به مباحث مشکلات نظام سلامت و ریشه های این مشکلات به صورت علمی و منطقی پرداخت که وجود فاصله طبقاتی و تبعیض در میان عوامل ارائه دهنده خدمت در نظام سلامت کشور و همچنین درآمدهای چند صدمیلیونی شماری از متخصصین بخش خصوصی از این نمونه بود.

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران از روشنگری و نقد منصفانه برنامه تلویزیونی «ثریا» در حوزه سلامت حمایت و برای این منظور از رئیس صدا و سیما به خاطر تولید برنامه های چالشی علمی تشکر کرد.

متن این بیانیه را در زیر می خوانید:



بدون شک، آزادی فکر و بیان یکی از ارزشهای انقلاب اسلامی ما بوده است. ایجاد زمینه مساعد برای تفکر در جهت پیشرفت کشور و بیان نواقص در قالب نقد منصفانه و منطقی شرایط کشور و عملکرد مسئولین، راهی است که اگر از سوی جوانان انقلابی کشور عزیزمان طی شود، منجر به پیشرفت و اعتلای کشور و بازشدن گره ها خواهد شد. همانگونه که با ورود جوانان به جبهه های جنگ تحمیلی، گشایش ها آغاز شد.

ایجاد چنین زمینه ای لازمه پیشرفت و تعالی کشور در این برهه حساس می باشد. در برهه ای که بیش از همیشه به تلاش درونی برای تقویت توان داخلی و استحکام بنیان های خودباوری به جای نگاه به خارج مرزها و ایضاً همت وکار مضاعف و برنامه ریزی و مدیریت هوشمندانه بیش از افزایش بودجه؛ نیاز داریم. لذا می توان نتیجه گرفت مسئولان اجرایی و سیاستگذاران کشور می بایستی ایجاد چنین بستری را در دستور کار خود قرار دهند تا در این شرایط پر از چالش، با ورود نیروهای خوش فکر و توانمند، توان بالقوه کشور تبدیل به قوای درونی گردد.

به نظر می رسد صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از دستگاههای مهم و تاثیر گذار در این فرآیند، نقش خود را نسبتا بهتر از دیگر دستگاهها ایفا می کند. تولید برنامه هایی با مضامین انتقادی که نسبت به مسائل اساسی کشور اظهار نظر و ارائه راهکار می کنند، گام مفیدی از سوی این مجموعه بوده است که سبب ترویج گفتمان نقد منصفانه و پیشرفت در جامعه خواهد شد.



در این میان اما برنامه وزین «ثریا»، بنا به دلایلی از جایگاه ویژه ای در ترویج گفتمان نقد منصفانه، منطقی و علمی برخوردار است. این برنامه با نگاه مردمی به مشکلات مبتلا به مردم، نیاز سنجی واقعی و پرداخت صریح و بی پرده و البته ارائه راهکار برای برون رفت از بن بست مشکلات، نمونه بارز یک جریان مفید و موثر را در رسانه کشور معرفی نموده است. جای آن دارد که از مهندس ضرغامی، ریاست سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به خاطر حمایت از این برنامه و برنامه های مشابه تشکر کنیم. یادآوری این نکته ضروریست که در صورتی که خواهان وجود پویایی در عرصه اداره کشور باشیم، می بایستی جهت ورود افکار نو و بهره گیری از توان مجموعه نخبگان کشور زمینه سازی های مشابه انجام شود.

اما آنچه که سبب وجود ویژگی های فوق در این برنامه شده، پرداختن به مشکلات حقیقی مردم و مسائلِ بواقع مهم و اولویت دار کشور؛ پرداختنِ به مشکلات از نگاه مردم، استفاده از تحلیل های علمی و آمار موثق، و بیان راهکارهای مفید و واقعی برای این مشکلات، بوده است. همچنین می توان گفت این برنامه بواسطه استفاده از ظرفیت فکری نخبگان کشور، تنها پل ارتباطی مستقیم میان مردم، رسانه و نخبگان کشور می باشد. ابزار و قالب مورد استفاده در پرداخت به مسائل در این برنامه نیز یک نوآوری در عرصه رسانه کشور بوده است.

مجموعه بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران، بر خود لازم می داند ضمن تشکر از مسئولان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، از عوامل تهیه این برنامه فاخر بدلیل پرداخت صحیح، صریح، صادقانه و شجاعانه به ریشه های مشکلات فعلی حوزه نظام سلامت کشور در برنامه اخیر «ثریا» کمال تشکر را داشته باشد. بدون شک حوزه سلامت یکی از اساسی ترین و مهم ترین موضوعات کشور می باشد بطوری که پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور در گرو پیشرفت و توسعه سلامت کشور می باشد. آنچه که در برنامه اخیر ثریا در خصوص مشکلات نظام سلامت و ریشه های این مشکلات عنوان شد، یک تحلیل صحیح، علمی و منطقی از شرایط حال حاضر این حوزه بود که البته مورد تایید بسیاری از کارشناسان و فعالین دانشجویی حوزه سلامت کشور نیز می باشد. وجود فاصله طبقاتی و تبعیض در میان عوامل ارائه دهنده خدمت در نظام سلامت کشور - که نمود آن در درآمدهای ماهیانه چند صد هزار تومانی پزشکان عمومی و رزیدنت ها در مقابل درآمدهای چند صدمیلیونی شماری از متخصصین بخش خصوصی - و همینطور وجود قشر نازکی از ذی نفعان قدرتمند این حوزه در سطوح کلان سیاستگذاری و مدیریت کشور که به دلیل تضاد منافع با اجرای قوانین این بخش دائما با اجرای قوانین این حوزه در چالش هستند به علاوه واگذاری اختیار تعرفه گذاری بخش خصوصی به سازمان صنفی نظام پزشکی که منجر به رشد چندین برابری تعرفه ها و تضعیف بیمه های پایه درمان شد نیز، از ریشه های پنهان مشکلات امروز این حوزه هستند. مشکلاتی که به صورتهای دیگری مثل پرداختهای غیر رسمی حوزه درمان و رسیدن سهم پرداخت از جیب مردم به مرز 90 درصد خود را نشان می دهند.

بسیج دانشجویی ضمن تشکر مجدد از برگزارکنندگان این قبیل برنامه ها، پیشنهاد می کند در این برنامه ها از حضور طرفین بحث و نمایندگان ذی نفعان مربوط به موضوع استفاده شود. حضور نمایندگانی از وزارت بهداشت و نظام پزشکی در بحث های آینده در خصوص نظام سلامت، سبب روش شدن وضعیت این حوزه مهم در اذهان عمومی خواهد شد. همچنین برگزاری جلسات بحث در فضای دانشجویی با حضور مسئولان نظام سلامت نیز بستر مناسبی است تا به زوایای پنهان مشکلات این حوزه پرداخته شود. بسیج دانشجویی از هم اکنون آمادگی خود را جهت برگزاری این نشست ها با حضور دانشجویان، مسئولین و کارشناسان حوزه های مختلف اعلام می دارد.

در پایان ذکر این نکته ضروریست که اگر چه پس از پخش برنامه اخیر ثریا در باره نظام سلامت کشور و روشنگری های این برنامه در خصوص بخشی از مسائل پنهان این حوزه، برخی از ذی نفعانِ ادامه شرایط موجود، تحرکاتی از خود بروز داده اند که نشان دهنده عمق نگرانی آنها از شفافیت فضا و به خطر افتادن منافع ایشان می باشد؛ اما بسیج دانشجویی همچون گذشته ایستادگی خود را در مقابل جریانهای زیاده خواه که در لباس دفاع از مردم ظاهر می شوند اعلام میدارد و امید داریم، این ایستادگی و پرداخت ریشه ای به این مشکلات، باعث رسیدن ما به نقطه مطلوب مد نظر مقام معظم رهبری در حوزه سلامت گردد، جایی که "بیمار به جز رنج بیماری درد دیگری نداشته باشد.

