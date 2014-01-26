راه اندازی بزرگ ترین پل انرژی خورشیدی جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، پل "بلک فریاز" که تاریخ آن به دوره ویکتوریا باز می گردد، در مرکز لندن قرار دارد و امکان عبور خودرو و عابرین پیاده از آن وجود دارد.

سقف این پل اکنون با چهار هزار و 400 پانل خورشیدی پوشانده شده است این اقدام بخشی از یک پروژه 5 ساله برای کمک به کاهش انتشار دی اکسید کربن از ایستگاه قطار بلک فریاز است که در کرانه شمالی این پل قرار دارد.

این پانل های خورشیدی قرار است تا نیمی از انرژی مورد نیاز برای ایستگاه قطار پر ازدحام را تامین کند.

دیوید استاهام مدیر ایستگاه بلک فریاز می گوید قطارهای برقی در حال حاضر پاک ترین شکل وسایل حمل و نقل عمومی هستند. با تجهیز سقف این پل به پانل خورشیدی مسافران ما سفر پایدار تری دریافت می کنند.

به گفته وی مشخص بودن این سقف از دور موجب شده همه این سقف اکنون به نشانگری برای موقعیت مکانی ایستگاه در شهر لندن تبدیل شود.

افزایش دود خودروها و آلاینده های ناشی از نیروگاه های تولید برق، مقامات کشورها را بر آن داشته است تا برای تولید انرژی به منابع انرژی پاک و پایدار مانند نور خورشید و باد روی بیاورند.

انرژی خورشیدی به عنوان یکی از پایدار ترین انرژی ها گزینه نخست مقامات شهرداری در سراسر جهان برای تولید برق و کاهش آلاینده های زیست محیطی است.