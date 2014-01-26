کشف 400 مورد سرقت کابل های برق در شهرستان اسلام آباد غرب

به گزارش خبرنگار مهر، احد جلیلیان در همایش "پیشگیری از سرقت تجهیزات شبکه برق" که صبح امروز در شهرستان اسلام آبادغرب برگزار شد اظهار داشت: تاریکی محلات زمینه سرقت برای سارقان را فراهم می سازد و نیاز به بر طرف کردن مشکل روشنایی خیابانها، کوچه ها و معابر وجود دارد.

جلیلیان ادامه داد: سرقت کابلهای برق در شهرستان اسلام آباد غرب که کشف شده است از ابتدای سال تا کنون 401 مورد بوده که این رقم برای استان کرمانشاه هفت هزار و 369 مورد بوده است.

وی گفت: اکثر سرقت کابل های برق در مناطق فاقد روشنایی مناسب روی داده است.

جلیلیان افزود: یکی دیگر از عوامل پیشگیری از سرقت سیم و کابل و تجهیزات برقی تحت کنترل قرار دادن ضایعات فروشان است که نیاز به تدابیر بیشتری دارد.

وی از مقامات قضایی خواست تا با سارقان برخورد شدید تری کرده و آنها را به اشد مجازات محکوم کنند.

فرماندار اسلام آباد غرب در پایان سخنان خود حضور پایگاههای مقاومت بسیج در روستاها برای کاهش سرقت را امری ضروری دانست و گفت: برابر آمارهای به دست آمده در روستاهایی که پایگاه مقاومت بسیج فعالیت دارند خوشبختانه هیچ گونه سرقتی رخ نداده است.

