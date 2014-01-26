به گزارش خبرنگار مهر، حبیب ایل‌بیگی رئیس کمیته طرح «سینما سلام» در نشست رسانه ای که صبح امروز 6 بهمن‌ماه در محل انجمن سینمای جوانان برگزار شد، گفت: طرح «سینما سلام» از جمله طرح هایی بود که ابتدا در سازمان سینمایی مطرح شد و به همین دلیل طی جلسات مختلفی که با مسئولان سازمان سینمایی، پخش‌کننده‌های فیلم و انجمن سینماداران داشتیم به این نتیجه رسیدیم که دو روز 21 شهریور ماه به مناسبت روز ملی سینما و همچنین 10 بهمن ماه را به مناسبت جشن پیروزی انقلاب اسلامی برای اختصاص این هدیه فرهنگی به مردم انتخاب کنیم.

وی با اشاره به فیلم‌هایی که در این روز به طور رایگان برای مردم نمایش داده می‌شود، بیان کرد: فیلم‌هایی که در تاریخ 10 بهمن ماه نمایش داده می شود مجموعه آثار در حال اکران هستند که می‌توان به فیلم‌های «برلین منفی هفت»، «روز روشن»، «پنجشنبه آخر ماه»، «آسمان زرد کم عمق»، «خسته نباشید»، «دل بیقرار»، «تنهای تنهای تنها» و... اشاره کرد.

ایل‌بیگی در پاسخ به اینکه چرا این انجمن متولی طرح هدیه سینمایی به مردم شده است، توضیح داد: انجمن سینمای جوان به دلیل داشتن شعبه‌های بسیار در استان‌های مختلف و ارتباطاتی که با سالن‌داران سینماها در شهرستان ها دارد از سوی سازمان سینمایی برای اجرایی کردن این طرح انتخاب شده است.

مدیرعامل انجمن سینمای جوانان در پاسخ به این پرسش که هزینه این طرح چگونه تامین خواهد شد؟ گفت: میانگین فروش یک‌روز سینماهای کل کشور را برآورد کرده ایم و مبلغی از این میانگین برای کانون پخش کنندگان و انجمن سینماداران در نظر گرفته شده و قرار است سازمان سینمایی مجموع این هزینه ها را پرداخت کند.

رئیس کمیته طرح «سینما سلام» با اشاره به نظرسنجی که در این روز انجام خواهد شد، گفت: مرکز مطالعات و توسعه دانش فعالیت های سینمایی قرار است در تاریخ 10 بهمن ماه پرسشنامه ای را برای مخاطبانی که در آن روز به سینما می آیند، توزیع کنند و پس از توزیع این پرسشنامه بازخوردها را از کم و کیف اجرای این طرح خواهیم داشت و نواقص را در سال های آینده برطرف خواهیم کرد.

ایل‌بیگی در ادامه صحبت های خود با اشاره به این مطلب که تعدادی از هنرمندان برای استقبال از مخاطبان در سینماهای شهرستان‌ها حاضر خواهند شد، گفت: هماهنگی‌هایی با خانه سینما صورت گرفته تا در روز 10 بهمن ماه هنرمندان در سالن های سینما در شهرهای مختلف حاضر شوند تا به مخاطبان حاضر در سینما خوشآمد گویند.

وی متذکر شد: تاکنون 10 استان هماهنگ شده است تا هنرمندان در کنار مردم فیلم ببینند. بر همین اساس قرار است سینماگرانی چون لاله اسکندری در اصفهان، امیررضا دلاوری، بهنوش طباطبائی و مهدی پاکدل در شیراز، ایرج نوذری و امیر باقری در مشهد، رضا بابک و حبیب دهقان نسب در زنجان، بهناز جعفری در گرگان، مهوش وقاری و محسن قاضی مراد در اهواز، زهرا سعیدی و افسر اسدی در ارومیه، عبدالرضا اکبری در ساری و داریوش اسدزاده در کرمانشاه حضور داشته باشند.

این مدیر سینمایی درباره ویژگی های مثبت طرح «سینما سلام» گفت: اجرایی شدن این طرح در همه شهرها باعث می شود تا مخاطب با سالن های جدید سینمایی که بازسازی شده است بیش از پیش آشنا شود و همین اتفاق باعث می شود زمینه فیلم دیدن توسط مردم در شهرستان‌ها فراهم شود.

وی درباره استان هایی که بیشترین سالن‌ها را دارند، گفت: مجموعه فیلم های در حال اکران در تمام سالن های سینما در استان های مختلف نمایش داده خواهد شد. طبق بررسی انجام شده بیشترین سالن بعد از تهران، متعلق به استان خراسان رضوی با 13 سالن است، بعد از آن استان فارس با 11 سالن، خوزستان با 10 سالن، مازندران، گیلان، آذربایجان شرقی و اصفهان با 9 سالن قرار دارند. همچنین استان های ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان و زنجان از جمله استان هایی هستند که تنها یک سالن سینما دارند و این طرح می تواند مطالبات مردم برای سالن‌سازی در این شهرها را افزایش دهد.

ایل‌بیگی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا فرهنگسراها در گروه سینماهای تهران برای نمایش فیلم ها قرار خواهند گرفت؟ گفت: هر مرکز فعال که فیلم های روز را اکران می کند در گروه این سینماها قرار خواهد گرفت بنابراین فرهنگسراها نیز از این امکان برخوردار هستند.

رئیس کمیته «سینما سلام» در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا بسته تبلیغاتی برای نمایش فیلم‌های جشنواره فیلم فجر در این روز در نظر گرفته شده است، گفت: پیشنهاد خوبی است که باید با ستاد برگزاری جشنواره فیلم فجر مطرح شود که این بسته تبلیغاتی را در سینماهای تهران ارائه کنند.

وی همچنین به تقدیر از سرمایه گذاران سالن‌ساز اشاره کرد و گفت: در راستای تبلیغ و ترویج ساخت سالن های سینما و تجهیز آنها برنامه ویژه برای تقدیر از سرمایه گذاران سالن‌ساز در نظر گرفته ایم که این مراسم در تاریخ 9 بهمن ماه در هتل لاله برگزار خواهد شد.

رسول صادقی مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی که در این نشست حضور داشت از راه اندازی سایت سازمان سینمایی خبر داد.