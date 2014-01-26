كاهش مصرف سوخت و کنترل آلايندگی خودروها امکان پذیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدير گروه پژوهشي فناوري اطلاعات جهاددانشگاهي صنعتي شريف با اعلام آغاز اجرای سامانه ارتباطات هوشمند خودرويي در مسير تهران–رشت و با اشاره به گزارش وزارت بهداشت در زمينه فوت 2700 نفر در تهران بر اثر آلودگي هوا، افزود: اصلاح شيوه‌هاي رانندگي با استفاده از فناوري هاي جديد، زمينه كاهش آلاينده هاي ناشي از تردد وسايل نقليه در شهرهاي بزرگ را فراهم خواهد كرد.

حبيب رستمي با اشاره به پروژه سامانه ارتباطات هوشمند خودرويي گفت: در اين فناوري، تجهيزاني بر روي خودروها نصب مي شود که مي توانند با يکديگر و با تجهيزات کنار جاده اي، از طريق یک پروتکل ارتباطات بُرد کوتاه اختصاصی به تبادل پيام بپردازند و با مبادله اطلاعات حساسي مانند موقعيت، سرعت و جهت حركت خودروها تا بردي معين، رانندگان خودروهاي مجهز به اين فناوري از سطح آگاهي بالاتري در رابطه با حضور ساير خودروها در نزديكي خود برخوردار مي‌شوند.

وی افزود: همچنین با تبادل پوياي پيام بين خودروها، زيرساخت جاده اي و مراکز کنترل ترافيک، اين امکان به وجود مي آيد که رانندگان خودروها بتوانند از وضعيت ترافيکي در طول مسير پيشِ‌رو لحظه به لحظه آگاه شده، مسيرهاي بهتر و روان‌تر را انتخاب کنند، همچنين مي‌توانند سرعت خود را با اطلاع از وضعيت ترافيکي مسير پيشِ‌رو و ظرفيت آن به‌طور نسبتاً يکنواخت تنظيم کنند.

رستمي، بهينه‌سازي زمانبندي چراغ راهنمايي به‌منظور کاهش مصرف سوخت، ارسال توصيه‌هاي رانندگي سازگار با محيط زيست به راننده و يافتن جاي پارک به‌صورت هوشمند را از ديگر کاربردهاي فناوري ارتباطات خودرويي در زمينه کاهش آلاينده هاي زيست محيطي ذكر كرد.

وي، قابليت يکپارچه‌سازي اين سامانه با ساير سامانه‌هاي خودرويي و امکانپذيري آن براي پذيرش و پردازش داده‌هاي توليد شده در فرآيند سوخت خودرو كه از طريق الکترونيک خودرو قابل دريافت است را از ديگر ويژگي‌هاي فناوري ارتباطات خودرويي برشمرد و گفت: با اين فرآيند، راننده خودرو مي‌تواند از سلامت اجزاي مؤثر در اين فرآيند مطلع شود و پيام‌هاي هشدار براي تعويض يا تعمير قطعات معيوب را به‌موقع دريافت کند. علاوه بر راننده خودرو، عوامل انتظامي و دست‌اندرکاران حوزه محيط زيست نيز مي‌توانند از طريق ارتباطات خودرو با زيرساخت، خودروهاي معيوب را شناسايي کرده و از ادامه حرکت آنها جلوگيري کنند.

مدير گروه پژوهشي فناوري اطلاعات جهاددانشگاهي صنعتي شريف با اشاره به پروژه‌هايي كه با هدف کاهش مصرف سوخت و روان‌سازي ترافيک در جهان انجام شده است افزود: نتايج اين پروژه ها، آماري در حدود 20 تا 25 درصد کاهش آلاينده‌هاي گازي را در صورت استفاده از اين فناوري نشان مي‌دهند.